Egentlig ville Mathias Boe gerne have holdt hemmeligheden for sig selv.

Men forleden talte hans danske landsholdskammerat Line Kjærsfeldt over sig i det indiske dagblad Mombai Mirror, så nu ved de fleste i badmintonverdenen, at han i privatlivet danner par med Taapsee Pannu.

Og hvem er hun så?

Såmænd én af Indiens mest kendte skuespillerinder, der har haft store roller i en lang række Bollywood-film, og som på internetmediet Instagram har ikke færre end 8,7 mio. følgere.

Mathias Boe fortalte i en e-mail til B.T. for en måned siden således om forholdet:

'Jeg har en kæreste, der bor i Indien, og derfor kommer min fremtidige træning til at foregå i Indien samt i Dubai, hvor jeg opholder mig store dele af året.'

I samme e-mail fremgik det, at Mathias Boe med virkning fra 1. januar 2019 - altså i dag - har forladt træningen på Badminton Danmarks elitecenter i Brøndby.

'Der ligger ikke noget dramatisk bag beslutningen, ud over jeg trænger til forandring her i karrierens efterår,' skrev han og understregede i samme åndedrag, at samarbejdet med Carsten Mogensen - som han ved OL 2012 i London vandt sølv i herredouble med - fortsætter.

'Vores resultater har været dårlige siden All England, og jeg har derfor brugt en del tid på at finde ud af, hvad der er rigtigt for mig. Jeg elsker stadig at træne, har stadig ambitioner om at vinde turneringer og føler, at jeg på mine gode dage stadig er en af verdens bedste doublespillere,' oplyste Mathias Boe og tilføjede:

'Jeg glæder mig til de nye udfordringer, selvom det selvfølgeligt bliver mærkeligt ikke at skulle træne med landsholdet mere. Jeg har lavet en aftale med landstræner Jakob Høi om at deltage i træningen som sparringsspiller, når jeg er i Danmark, og samtidig givet tilsagn om, at jeg står til rådighed for landsholdet ved holdturneringer, såfremt der skulle være brug for mig.'

Mathias Boe er i øjeblikket i Indien for at spille kampe i den nationale liga, hvor han er på hold med blandt andre den spanske verdensmester i damesingle, Carolina Marin, samt den snakkesalige landsholdskollega Line Kjærsfeldt.

I øvrigt var det i Indien, at Mathias Boe mødte Taapsee Pannu. Mens han var spiller, var hun hyret ind som ambassadør for et af badmintonholdene.