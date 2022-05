Badminton Danmark stopper samarbejdet med direktør Bo Jensen.

Det oplyser forbundet i en pressemeddelelse.

Forbundet ønsker at gå i en 'ny strategisk retning' og er derfor blevet enig med Bo Jensen om, at samarbejdet stopper fra dags dato.

»Vi har været glade for den store indsats Bo har ydet og den måde, som han har været medvirkende til at rykke dansk badminton i en positiv retning,« siger Badminton Danmarks formand, Tore Vilhelmsen.

Formanden forklarer samtidigt, at de skal bruge en ny profil med andre kompetencer, som skal føre Badminton Danmark i den nye strategiske retning.

Bo Jensen er selv stolt og glad for sin tid som direktør i forbundet.

»Jeg har været rigtig glad for min tid i Badminton Danmark, og jeg er stolt over de mål jeg har nået sammen med mine medarbejdere og samarbejdspartnere. Jeg havde gerne fortsat arbejdet med at indfri en række andre målsætninger for Badminton Danmark, men jeg accepterer og respekterer hovedbestyrelsens beslutning, det er nu engang den præmis, man er ansat under som topleder.«

Indtil videre er det Badminton Danmarks økonomiansvarlige, Kristian Boye Nielsen, der vil blive konstitueret som direktør fra dags dato indtil der er ansat en ny direktør. Et stykke arbejde, som Badminton Danmark vil gå i gang med snarest.