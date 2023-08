Efter 18 år som professionel badmintonspiller har den danske badmintonstjerne Hans-Kristian Vittinghus snart spillet sin sidste internationale turnering.

Drømmen har egentlig været at slutte af under denne uges VM, sådan blev det ikke – men den del af historien venter vi lige lidt med.

For først handler det om hans beslutning om at indstille sin professionelle karriere.

»Grundlæggende, så er jeg slet ikke i tvivl om, at det er en rigtig beslutning,« siger Hans Kristian Vittinghus, også kendt som 'HK'.

I foråret 2022 sad Hans-Kristian Vittinghus hjemme og skulle i gang med et større puslespil: At få livet som familiefar og professionel badmintonspiller til at gå op i en højere enhed de kommende måneder.

Der blev han ramt af virkeligheden.

Glæden ved de mange rejsedage væk fra familien var der ikke længere.

»Jeg elsker jo stadig sporten, men jeg elsker ikke livet som professionel spiller på world-touren. Det gør jeg simpelthen bare ikke mere. Der må jeg konstatere, at den gevinst, man får ud af det, den er for lille nu.«

Karrieren har budt på både opture og nedture for den danske stjerne, der særligt fremhæver ét minde som sit højdepunkt. Foto: Zhang Wei/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Karrieren har budt på både opture og nedture for den danske stjerne, der særligt fremhæver ét minde som sit højdepunkt. Foto: Zhang Wei/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg kunne mærke, at balancen mellem det, man opgiver som elitesportsudøver og familielivet, begyndte at tippe den forkerte vej. Prisen er blevet for høj til, at jeg egentlig har lyst til at fortsætte.«

Resultaterne ikke har været »pisse gode« de seneste år, erkender han, selvom glæden ved landsholdstræningen og kampene mod verdens bedste stadig er der.

Hans-Kristian Vittinghus er ikke i tvivl om, hvad han kommer til at savne mest – at konkurrere mod verdens bedste. Blandt andet til VM for herrehold, også kaldt Thomas Cup.

Fra barnsben har mesterskabet været drømmen for 'HK'. Det er netop her, han har fået karrierens største triumf og værste skuffelse.

Indtil 2016 var hans egen historie med mesterskabet ikke den bedste.

Men det år skete det umulige, da det danske landshold og 'HK' overraskende nappede guldet.

»Det var en ekstremt fantastisk oplevelse. Selv når jeg sidder og fortæller dig om det nu, kan jeg stadig få kuldegysning over at tænke tilbage på det. Så det er helt klart min karrieres højdepunkt.«

Sammen med det danske landshold skrev Hans-Kristian Vittinghus badmintonhistorie i 2016. Foto: Johannes Eisele/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Sammen med det danske landshold skrev Hans-Kristian Vittinghus badmintonhistorie i 2016. Foto: Johannes Eisele/AFP/Ritzau Scanpix

Anderledes var det, da mesterskabet blev spillet i Aarhus i 2021.

HK havde aldrig været mere klar til at spille den afgørende kamp i semifinalen.

»Jeg har aldrig glædet mig mere til en kamp. Alt på papiret lignede også, at vi ville stå i en 2-2 situation, og at jeg skulle spille den afgørende kamp i en fyldt hal. Med hele hallen i ryggen.«

Danmark tabte semifinalen med 3-1 til Indonesien, og Hans Kristian Vittinghus kom aldrig i kamp.

»Det gjorde simpelthen så ondt. Det var så min 4. bronzemedalje,« siger han.

Dermed er vi tilbage ved drømmen om at stå på endnu en hjemmebane.

Målet var at kvalificere sig til VM, der lige nu spilles i Royal Arena i København.

Men resultaterne har ikke været der.

»Skriften har været på væggen gennem hele det sidste halve år. At det ikke ville lykkes. Så jeg har haft lang tid til at vende mig til tanken. Jeg har spillet på hjemmebane før i 2014, og det gør skuffelsen nemmere at sluge.«

Hans-Kristian Vittinghus har siden december sidste år døjet med skader i både baglår og baller. Foto: Sportxpress/Ritzau Scanpix Vis mere Hans-Kristian Vittinghus har siden december sidste år døjet med skader i både baglår og baller. Foto: Sportxpress/Ritzau Scanpix

Nu har han sagt 'endegyldigt' farvel til sin tid som spiller på forbundet hos Badminton Danmark. Fredag inden VM gik han ud af døren for sidste gang.

»Jeg er kommet i den hal i 18 år, hver eneste dag nærmest. Og det ligger lige fem minutter fra min bopæl. Så det er lidt skørt at vågne og vide, jeg ikke længere skal derud,« siger han og fortæller, at det ikke er ukendt fremtid, der venter ham.

'HK' skal spille både i danske og franske badmintonliga for klubhold næste år.

På den måde kan han opretholde et »forholdsvis højt niveau« og får en blødovergang, når kalenderåret hedder 2024 og bliver »deltidsprofessionel«, som han kalder det.

Og så skal han teste trænergerningen af.

»Det næste års tid vil jeg bruge på at finde ud af, om trænergerningen er noget jeg har lyst til at gøre på fuld tid,« siger han og afslutter:

»Der er ingen tvivl om, jeg elsker badminton og kunne ikke forestille mig et liv uden. Så jeg regner med og håber på, at badminton kommer til at fylde noget i hele mit liv.«