Viktor Axelsen fortsætter sin succes.

Således vandt den danske badmintonspiller finalen ved India Open 21-7, 22-20 over hjemmebaneyndlingen Srikanth Kidambi og fik dermed revancheret sig for nederlaget i All England-finalen tidligere på måneden mod Kento Momota.

»Det er et fremragende resultat, der viser at 'den gamle Viktor' er tilbage,« siger den tidligere danske verdensmester i herresingle Peter Rasmussen til B.T.

Han så finalen på tv og var imponeret over Viktor Axelsens præstation.

»Spillemæssigt er Viktor tilbage på samme niveau, som da han i 2017 blev verdensmester. Derfor ser jeg med spænding frem til VM (i august, red.). Her har han en gigantisk mulighed for at klare sig godt, hvis han i den mellemliggende periode får forbedret sin fysik. Lige nu er han verdens bedste herresinglespiller, hvis kampene afvikles i to sæt. Men går de ud i tre sæt, er Kento Momota nok lige en kende bedre,« siger Peter Rasmussen.

Det var anden gang i 2019, at Viktor Axelsen vandt en international turnering.

Sidst, det skete – i februar ved Spain Masters – finalebesejrede han landsmanden Anders Antonsen.

»Sejren i Indien giver naturligvis stor selvtillid. Over for sig selv har han endnu en gang bevist, at han kan vinde en af de store og betydende turneringer,« siger Peter Rasmussen.

Axelsens internationale triumfer India Open 2019

Spain Masters 2019

Malaysia Masters 2018

Super Series Finals (sæsonfinalen) 2017

Japan Open 2017

India Open 2017

Super Series Finals (sæsonfinalen) 2016

Copenhagen Masters 2015

Copenhagen Masters 2014

Swiss Open 2014

Copenhagen Masters 2013

Denmark International 2013

Dutch International 2013

Spanish Open 2011

Cyprus International 2010 Kilde: tournamentsoftware.com

Viktor Axelsens far og manager, Henrik Axelsen, fulgte også spændt med foran tv-skærmen.

»Sejren betyder meget for Viktor, og heldigvis er han skadefri. Derfor fortsætter han nu til Malaysia og Singapore, hvor der de næste par uger afvikles et par af sæsonens største turneringer,« siger Henrik Axelsen, der i samme åndedrag skyder med skarpt mod det internationale badmintonforbunds turneringsplanlægning.

»Jeg synes, at de lægger de store turneringer alt for tæt på hinanden. Der bliver jo på det nærmeste drevet rovdrift på spillerne i øjeblikket. Jeg mener, at turneringsplanen er dybt useriøst tilrettelagt,« siger Henrik Axelsen.

Viktor Axelsen, der fik dele af sidste sæson spoleret på grund af skader, spiller næste gang på onsdag, hvor han i første runde ved Malaysia Open møder Tzu Wei Wang fra Taiwan.