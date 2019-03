Det er ikke gået ubemærket hen, at de tidligere verdensrangliste-ettere og OL-sølvvindere Mathias Boe og Carsten Mogensen efter sidste uges All England-turnering ikke længere danner duo på badmintonbanen.

Til Danmarks Radio udtalte Mathias Boe i søndags, at beslutningen blandt andet skyldes, at Carsten Mogensen helbredsmæssigt ikke er optimalt spillende efter den hjerneblødning, han pådrog sig i 2016, hvorefter Carsten Mogensen til B.T. sagde, at han var skuffet over udtalelsen, da han af lægerne er erklæret rask.

Tvisten er fra sidelinjen blevet fulgt med interesse af tidligere landstræner Steen S. Pedersen, der i 2004 havde ansvaret for beslutningen om, at Carsten Mogensen i stedet for Jim Laugesen fremover skulle spille sammen med Mathias Boe.

»Jeg vil ikke sige noget om den måde, Mogensen og Boe har valgt at stoppe samarbejdet på. Det må de selv ligge og rode med,« siger Steen S. Pedersen og tilføjer:

Carsten Mogensen, til venstre, og Mathias Boe vandt herredoublefinalen ved All England i 2015. Foto: Peter Cziborra

»Men for mig er det ikke så overraskende igen, at bruddet mellem dem er endt med lidt verbal turbulens. Havde de været enige om, at samarbejdet skulle stoppe, havde det været anderledes. Det er sjældent, at en 'skilsmisse' ender på en måde, så alle synes, det er en fest. For mig er det mere overraskende, at bruddet mellem Boe og Mogensen ser ud til udelukkende at være spillerdrevet, og at der tilsyneladende ikke har været nogen trænere inde over beslutningen,« siger Steen S. Pedersen.

Badminton Danmarks sportschef, Jens Meibom, fortæller, at det var Mathias Boe, der sammen med Mads Conrad-Petersen tidligere på foråret rettede henvendelse til forbundet om, at de fremover gerne vil spille sammen.

»Jeg skal ikke kunne afvise, at situationen omkring sammensætningen af netop denne double-konstellation kan virke lidt usædvanlig set udefra, i den forstand at det var spillerne, der kontaktede os. Men det skyldtes, at både Conrad og Boe på det tidspunkt ikke indgik i et samarbejde med Badminton Danmark og at Boe/Mogensen-konstellationen således ikke var en del af eliteprogrammet,« siger Jens Meibom.

Han understreger, at Mads Conrad-Petersen og Mathias Boe var uafhængige og derfor kunne indgå makkerskab, hvis de ønskede, også uden accept fra forbundet.

Carsten Mogensen, til venstre, og Mathias Boe vandt sølv ved OL 2012 i London. Foto: BAZUKI MUHAMMAD

»Men fra de meddelte os, at de ønskede at indgå et nyt samarbejde med forbundet, foregik processen helt som normalt med sammensætning af nye par, og forbundet havde nøjagtigt den rolle, vi normalt har i denne sammenhæng. Det vil sige, at vi vurderede, hvorvidt vi kunne se et sportsligt perspektiv i den nye konstellation og hvorvidt denne konstellation gav mening i den nuværende situation i herredoublekategorien. Det vurderede vi, at det gjorde, og på den baggrund traf vi en beslutning om at genoptage samarbejde med Conrad og Boe og efterfølgende med Kolding og Mogensen,« siger Jens Meibom.

Forleden til B.T. udtalte Carsten Mogensen sig således om sagen:

»Jeg tror, at Mathias Boe sammen med Mads Conrad-Petersen har haft en skjult agenda om at spille sammen. Og det er jeg i øvrigt ikke den eneste, der tror.«

Hertil svarer Jens Meibom, at han hverken har kommentarer til Mathias Boes eller Carsten Mogensens udtalelser om makkerstoppet.

Carsten Mogensen og Mathias Boe på badmintonbanen ved sidste uges All England-turnering. Foto: ANDREW BOYERS

»Men jeg er overhovedet ikke nervøs for, om de kan arbejde sammen i træningslokalet. De er professionelle, og jeg er sikker på, at de kommer til at give hinanden kvalificeret modstand på træningsbanen. Nu ser vi spændt frem til at følge deres udvikling. Conrads og Boes tilstedeværelse på træningen kommer til at løfte niveauet på herredoubletræningen, og samtidigt håber vi, at begge par kan komme op på et niveau, hvor de kan bidrage til, at Badminton Danmark kan opnå sine målsætninger om at vinde medaljer til dansk badminton og Danmark,« siger Jens Meibom.

Og hvordan kommer det så til at gå de to nyetablerede herredoubler?

»Hvad angår Mogensen/Kolding, er der vel tale om lidt af en lodseddel, da man endnu ikke har set dem konkurrere internationalt sammen, mens Boe/Conrad sidste år ved Thomas Cup sammen besejrede japanernes bedste double (Takeshi Kamura/Keigo Sonoda, red.). Hvis de har ret i, at det er deres sande spillemæssige styrke, vil jeg vurdere, at de har en chance for at kvalificere sig til næste års OL (i Tokyo, red.),« siger Steen S. Pedersen.

Mens Mads Pieler Kolding/Carsten Mogensen spiller første turnering sammen i begyndelsen af april ved Singapore Open, kan Mathias Boe/Mads Conrad-Petersen opleves ved Polish Open i slutningen af marts.