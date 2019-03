»Det er ligesom et ægteskab. Det er sjældent, at skilsmissen er 50-50 og at begge parter kan se fornuften i den.«

Det kommer ikke bag på tidligere sportschef i Badminton Danmark Finn Trærup-Hansen, at Mathias Boe og Carsten Mogensen er havnet i en krig på ord.

Det har været et par dramatiske døgn i dansk badminton. En af sportens allermest succesfulde duoer, herredoublen med Boe og Mogensen, har langet ud efter hinanden.

Makkerskabet blev for nyligt brudt op, og det skyldtes blandt andet - ifølge Mathias Boe - at Carsten Mogensen ikke var kommet sig helt over den hjerneblødning, der ramte ham i 2016.

»Der er nogle sanser og noget, der er påvirket af det. Det har selvfølgelig også gjort det svært for ham at holde samme træningsniveau og komme tilbage helt,« udtalte 38-årige Mathias Boe søndag til DR.

Det forstod 35-årige Carsten Mogensen imidlertid intet af.

»Jeg ved ikke, hvornår han er blevet overlæge, for jeg er kommet mig helt over det. Lægerne har erklæret mig rask, og min hjerne fejler intet,« sagde han til B.T. tirsdag.

At det tidligere nærmest uovervindelige makkerpar nu er havnet i uvenskab er ikke decideret chokerende. Det fortæller Finn Trærup-Hansen, der kender duoen særdeles godt fra sine år som sportschef i Badminton Danmark.

»Et eller andet sted er det ikke overraskende. Det er to meget forskellige personer, og meget af deres makkerskab har været baseret på et fornuftsægteskab. Så jeg kan godt se, at når de splittes op - uden at der er helt enighed om det - så vil det give kurrer på tråden,« fortæller Finn Trærup-Hansen.

Var der også gnidninger mellem dem i deres tid som verdens bedste herredouble?

»Selvfølgelig har der været det. Det er der i de fleste makkerpar. Når alt kommer til alt, så er det ikke altid, at man er enige om hvordan og hvorledes. Man kan have forskellige syn på tingene, og sådan har det bestemt også været med Mathias og Carsten. Men det er som regel ting, man klarer på den interne linje - og ikke tager med ud i medierne.«

»Men det er to herrer, der ... altså, de snakker jo gerne, hvis de bliver spurgt. Så det overrasker mig ikke, at de har forskellige opfattelser af det her,« fortæller den tidligere badmintonchef.

»Der er nogle ting, der har svejset dem sammen. Et ydre pres har gjort dem stærke. Men der har altid været diskussioner, om de skulle gøre det ene eller andet. Hvilke træningsprogrammer og turneringsprogrammer man ville lægge - og sådan noget.«

Hvor skidt en sag er det her for dansk badminton?

»Jeg synes ikke, det er en decideret sag. Men man kan jo sige, at de har set deres topniveau som par. Og nu har der også været en periode, hvor Mathias ikke har været i Danmark, så de kunne træne sammen. Og så bliver resultaterne jo heller ikke bedre. Der er ingen tvivl om, at de har set deres bedste dage som par - og jeg har også svært ved at se, at der skulle være andre double-kombinationer, der kan komme op på det niveau, de har været på.«

»Det er ligesom et ægteskab. Det er sjældent, at skilsmissen er 50-50, og at begge parter kan se fornuften i den. Det svinger den ene eller anden vej, og der vil altid være én, der er mere ked af det,« forklarer Finn Trærup-Hansen.

Mathias Boe skal fremover danne herredouble sammen med Mads Conrad-Petersen.

Og det er planen, at Carsten Mogensen skal danne duo med Mads Pieler Kolding i fremtiden.