De gør det!

Alexandra Bøje og Mathias Christiansen spiller sig videre til VM-kvartfinalen efter en vanvittig præstation mod det kinesiske par Feng Yan Zhe og Huang Dong Ping.

Hold nu op, en overraskelse i en kamp, hvor danskerne var undertippet mod de tredjeseedede kinesere.

Allerede fra de første dueller i første sæt fik danskerne rystet det kinesiske par og fik bragt sig foran med en solid føring.

Kineserne kæmpede sig tilbage, men Danmark gemmer på en olympisk mester, og det gjorde en del af forskellen mod de kinesiske modstandere. Danskerne kunne lukke sættet med 21-15.

Boldene fløj over nettet i en fart, der gjorde det svært for tilskuerne at følge med – for undervejs formåede Mathias Christiansen endda at levere et smash på hele 439 kilometer i timen.

Royal Arenas lydniveau var på sit højeste, som danskerne kæmpede sig op i andet sæt.

En sand fight, hvor Mathias Christiansen flere gange var nede og kysse det grønne gulv med sin svedige krop og bragte spændingen tilbage i kampen.

Kampen blev vundet 21-15, 21-18 foran et stående Royal Arena.