En forfærdelig tragedie har sendt chokbølger gennem badmintonverdenen tidligt mandag morgen.

Verdensranglistens nummer 90, Syabda Perkasa Belawa, har mistet livet i en trafikulykke i en alder af blot 21 år.

Nu reagerer den danske stjerne Viktor Axelsen på dødsulykken.

Syabda Perkasa Belawa blev bare 21 år gammel.

'R.I.P. (hvil i fred, red.)' skriver Viktor Axelsen over et billede af Syabda Perkasa Belawa – efterfulgt af en 'ked af det'-emoji.

Den unge indonesiske badmintonspiller fik sidste år taget et billede med den danske superstjerne, som han lagde på Twitter.

Her kaldte han danskeren for 'Papa Vega' med hentydning til Axelsens datter. Axelsen reagerede på opslaget med en drillende kommentar.

'Hvis du nogensinde slår mig, vil jeg ikke tage et billede med dig igen.'

If you ever beat me I won’t take picture with you ever again https://t.co/793CiACi4L — Viktor Axelsen (@ViktorAxelsen) May 16, 2022

Ulykken fandt sted på øen Java, hvor den indonesiske hovedstad, Jakarta, ligger. Her skulle Syabda Perkasa Belawas køretøj angivelig være kollideret med en lastbil.

Indonesiske medier beretter om, at der er tale om ulykkelig familietragedie, da Syabda Perkasa Belawas mor også døde i ulykken. I køretøjet befandt hans far og storebror sig også, som angivelig overlevede ulykken.

Familien var ifølge indonesiske medier på vej til byen Sragen, fordi Syabda Perkasa Belawas bedstemor var død.

Karrierens højdepunkt kom, da han sidste år var en del af det indonesiske landshold, som vandt sølv ved Thomas Cup, der er sportens svar på et VM.