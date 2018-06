To af dansk badmintons største profiler gør den kommende uge turneringscomeback efter flere måneders pause.

Således er Carsten Mogensen og Kamilla Rytter Juhl, der begge tidligere i karrieren uafhængigt af hinanden har vundet OL-sølvmedaljer, tilmeldt Malaysia Open.

Begge har på grund af såkaldt 'private årsager' ikke spillet siden All England i marts.

I samme forbindelse bad ledelsen i Badminton Danmark medierne om ikke at spørge spillerne om, hvad denne kommentar dækker over, og sådan forholder det sig stadig.

»Afbuddene skyldes private årsager, og det har vi tænkt os at respektere. Jeg kan bekræfte, at de ikke blot er tilmeldt Malaysia Open, men også næste uges internationale turnering i Indonesien,« siger Jens Meibom, der er sportschef i Badminton Danmark.

Han fortæller, at man har tænkt sig at bruge de kommende to turneringer som en sidste test før august måneds VM, der spilles i Kina.

Mens Carsten Mogensen i herredouble genoptager samarbejdet med Mathias Boe, er Kamilla Rytter Juhl tilbage på banen i damedouble sammen med Christinna Pedersen.

»Turneringerne har høj prioritet, men vi har ikke de store forventninger til de to double-konstellationers præstationer i Malaysia og Indonesien. De har været ude i lang tid og tager én kamp ad gangen,« siger Jens Meibom, der håber på et godt VM-resultat.

»Ved sidste års VM erobrede vi fire medaljepoint. Tre for Viktor Axelsens guld i herresingle og et enkelt for de bronzemedaljer, som Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl vandt i damedouble. Vi har lavet en målsætning om at vinde tre medaljepoint. Et acceptabelt resultat vil være én medalje og tre kvartfinaler,« siger Jens Meibom.

Ved Malaysia Open, der spilles 26. juni til 1. juli i Kuala Lumpur, har Carsten Mogensen/Mathias Boe i herredouble opnået en andenseeding og møder i første runde malaysierne Ong Yew Sin/Teo Ee Yi, mens Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl er tredjeseedet i damedouble. Deres første modstander er endnu ukendt eftersom lodtrækningen har maget sig således, at de er oversiddere i første runde.