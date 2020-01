De danske badmintonstjerner er stærkt berørte, efter den japanske badmintonstjerne Kento Momota tidligt i morges var involveret i en dødsulykke.

'Jeg er ked af at høre om bilulykken, som skete i Kuala Lumpur her til morgen. Kondolencer til chaufførens familie og hans nære,' skriver Viktor Axelsen på Instagram og fortsætter:

'Jeg håber på snarlig bedring for Kento Momota, Foster William Thomas, Hirayama Yu og Morimoto Arkifuki.'

Kort efter gårsdagens sejr over netop Viktor Axelsen ved Malaysia Masters kom den japanske badmintonstjerne Kento Momota og tre andre personer til skade i en voldsom bilulykke syd for Malaysias hovedstad, Kuala Lumpur.

Kento Momota efter sin sejr over danske Viktor Axelsen søndag. Foto: MOHD RASFAN

Den 24-årige fører af bilen blev dræbt i ulykken, som ifølge japanske medier efterlod den japanske verdensetter med brækket næse og flere skader i ansigtet.

Momota var sammen med tre andre personer fra badmintonverdenen passagerer i en bil, der påkørte en lastbil bagfra kort før daggry, skriver Reuters.

Også den 22-årige aarhusianske badmintonstjerne Anders Antonsen har reageret på choknyheden. På Instagram kalder han ulykken 'forfærdelig', og til B.T. uddyber han:

»I starten skulle den synke ind, men jo mere jeg har tænkt over det, jo mere har den egentlig ramt mig. Det er voldsomt, og jeg tænker på, hvor galt det kunne være gået. Nu gik det helt galt for chaufføren, og det er jo sindssygt, og havde Momota siddet på forsædet, var det måske også sket for ham – så det er rigtig, rigtig voldsomt.«

Anders Antonsen er påvirket af Kento Momotas voldsomme ulykke Foto: STR



Antonsen, der i august sidste år tabte til Kento Momota i finalen ved verdensmesterskabet, har ikke et nært forhold til japaneren.

Men han nærer stor respekt for hans person – både på og uden for banen:

»Hans sult for at vinde og skrabe så meget til sig som muligt fejler ikke noget. Han virker som et vanvittigt disciplineret menneske, som virkelig bare knokler benhårdt på. Han er en klassisk japaner – vildt struktureret og arbejder stenhårdt både til træning og i kamp. Han er virkelig, virkelig stærk både fysisk og især mentalt.«

Ifølge det malaysiske medie Star Online vil Kento Momota blive udskrevet fra Putrajaya Hospital i løbet af dagen. Det meddeler Malaysias sundhedsminister, som sammen med Japans ambassadør har besøgt badmintonstjernen på hospitalet.