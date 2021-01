Danmarks største badmintonstjerner overvåges lige nu i døgndrift under strenge coronarestriktioner før en turnering i Thailand.

Det sker i forbindelse med, at spillere som Anders Antonsen, Viktor Axelsen, Anders Skaarup, Mia Blichfeldt og Hans-Kristian Vittinghus gør sig klar til at deltage i den udskudte Super 1000-turnering i forbindelse med Asia Open 12.-17. januar.

Her lever spillerne isoleret fra hinanden og omverdenen på deres hotelværelser, mens deres færden udenfor overvåges via kameraer, så snart de træder ud på gangen.

»Det er lidt mærkeligt. De sidder og kigger med fra regeringen og holder øje med, at vi ikke forlader vores værelse og gør ting, vi ikke må. Det er et rimelig stramt setup. Hvis vi står for tæt, er de henne og fjerne os fra hinanden,« siger Denmark Open-vinderen, Anders Antonsen, til TV 2 SPORT.

Anders Antonsen er blandt de spillere, der overvåges i Thailand. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Anders Antonsen er blandt de spillere, der overvåges i Thailand. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

De strenge restriktioner i den thailandske millionby Bangkok har selvfølgelig at gøre med coronavirus og frygten for, at den kommende turnering skal udvikle sig til en smittebombe.

Alligevel er den massive overvågning kommet bag på danskerne, hvor ansatte fra Thailands regering udelukkende har til opgave at overvåge spillernes færden via flere kameraer.

Og de skrider ind, hvis de oplever, at reglerne bliver overtrådt. Det har danskerne allerede oplevet, da de modtog en officiel advarsel, da de bevægede sig uregelmæssigt ud.

»Jeg var lidt chokeret over, at der var kameraer ude på gangen. Vi vidste det ikke. Efter andendagen, hvor vi havde fået en advarsel, begyndte der at komme en voiceover (en stemme i højttaleren, red.) ude på gangen. Folk stak hovederne ud. Vi tænkte: 'Brænder det, eller hvad er det, han siger?',« siger Mia Blichfeldt til TV 2 SPORT.