Mathias Boe og Carsten Mogensen havde det svært og måtte ud i tre sæt for at sende indere ud i All England.

Den danske herredouble med Mathias Boe og Carsten Mogensen lever videre i All England.

Det holdt dog usædvanligt hårdt for det danske par at nå kvartfinalen, da Boe og Mogensen vandt over det indiske par Satwiksairaj Rankireddy og Chirag Shetty i tre sæt.

Første sæt blev vundet med 21-16 af de danske favoritter, der er seedet som nummer to i turneringen, men andet sæt blev tabt med samme cifre, før et lige tredje sæt blev vundet 23-21.

Mens første sæt forløb planmæssigt for danskerne, så vågnede inderne op i andet sæt og bød på hårdere modstand.

Her blev Boe og Mogensen testet, da 9-9 blev til 11-9-føring til inderne, som også bragte sig foran 18-15 i sættet.

De danske favoritter formåede ikke at genvinde overtaget, og Boe og Mogensen tabte andet sæt.

Så handlede det om at gøre arbejdet færdigt i tredje sæt, men det blev noget vanskeligere end budgetteret med på papiret.

Opsatte på ikke at efterlade sig tvivl om udfaldet bragte det danske par sig dog foran 3-1 i begyndelsen af tredje sæt, men igen gav inderne det danske par udfordringer.

Tre vundne bolde i træk gav indisk 4-3-føring, og en dansk 6-5-føring blev efterfølgende til 7-7 i opgøret, der viste sig vanskeligere end forventet, da det danske par savnede rytme i spillet.

10-10 i tredje gjorde opgøret pivåbent, men igen var den gal for danskerne. Det lykkedes dog at ændre 13-15 til 17-15-føring, inden inderne udlignede og også bragte sig foran 18-17.

Nerverne var uden på trøjerne ved 19-19 og 20-20, men det lykkedes at vinde det tætte sæt og fortsætte i turneringen.

