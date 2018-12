Det er mere end et halvt år siden, at kæresteparret Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen senest har spillet damedouble sammen.

Men selvom førstnævnte er gravid og har fødselstermin 7. januar, er det ikke umuligt, at de gør comeback.

»Det er svært at forudsige, hvordan jeg fysisk får det efter fødslen, ligesom der heller ikke nogle, der på forhånd kan vide noget om, hvilken størrelse vores datter lige akkurat er. For sover hun om natten eller holder hun os vågen hele tiden?« lyder Kamilla Rytter Juhls retoriske spørgsmål.

Hun slår dog fast med syv-tommer-søm, at hverken hun eller Christinna Pedersen har lyst til at lukke dørene 100 procent efter sig.

Så glade var Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl, da de i marts havde vundet All England-finalen i damedouble. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Så glade var Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl, da de i marts havde vundet All England-finalen i damedouble. Foto: PAUL ELLIS

Blå bog Christinna Pedersen Født: 12. maj 1986 i Aalborg

Uddannelse: folkeskolelærer

Klub: Skovshoved

Landsholdsdebut: 2008 Kamilla Rytter Juhl Født: 23. november 1983 i Skagen

Uddannelse: bachelor i sportmanagement

Klub: Skovshoved

Landsholdsdebut: 2004 Duoens bedste resultater i damedouble: VM-sølv 2015

OL-sølv 2016

EM-guld: 4 gange (i 2012, 2014, 2016, 2017)

Super Series-turneringssejre: 5 (heriblandt All England i 2018)

»For hvad nu hvis vi tænker, at vi sammen har overskud til at tage et par år mere i badmintonverdenen og ser, om vi kan blive lige så gode som tidligere? Men det skal hænge sammen for os og være fordi, vi er motiverede til at træne og derved blive gode,« siger Kamilla Rytter Juhl.

Af samme årsag har duoen bedt det internationale badmintonforbund om en såkaldt protected ranking.

»Hermed kan vi det første halve år efter et eventuelt comeback gå direkte ind i alle Super Series-turneringer i stedet for at starte fra nul. Nu er muligheden der. Først senere beslutter vi os for, om vi benytter os af den,« siger Christinna Pedersen og tilføjer:

»Vi har det begge sådan, at det kunne være fedt at komme tilbage sammen og mærke suset i de store turneringer. Men samtidig er vi afslappede omkring situationen. All England-triumfen har givet os en dejlig indre ro. For hermed sikrede vi os en af vores sports største og mest eftertragtede titler.«

Gravide Kamilla Rytter Juhl, til højre, sammen med Christinna Pedersen. Kæresteparret vandt i marts All England-titlen i damedouble. Foto: Henning Bagger Vis mere Gravide Kamilla Rytter Juhl, til højre, sammen med Christinna Pedersen. Kæresteparret vandt i marts All England-titlen i damedouble. Foto: Henning Bagger

Ifølge Kamilla Rytter Juhl er der flere comeback-muligheder, der kan sigte enten mod deltagelse ved OL 2020, klubbadminton eller internationale ligaer.

»Det var en kæmpe oplevelse at være med i Rio (i 2016, red.), og det var helt sikkert en stor drøm, der gik i opfyldelse, da vi vandt sølv. Men et comeback skal ikke være for enhver pris. Vi har stået i de store finaler. Vi ønsker ikke at gøre noget halvt. Det er det simpelthen for besværligt til. Det skal give mening, hvis vi skal have genstartet damedouble-maskinen,” siger Christinna Pedersen.

Badminton-duoens begivenhedsrige år 16. oktober 2017: udgiver bogen ”Det unikke makkerskab”, der skildrer kæresteparrets forhold på og udenfor banen

udgiver bogen ”Det unikke makkerskab”, der skildrer kæresteparrets forhold på og udenfor banen 21. januar 2018: vinder finalen ved Malaysia Masters i Bukit Jalil over kineserne Chen Qingchen/Jia Yifan 22-20, 21-18

vinder finalen ved Malaysia Masters i Bukit Jalil over kineserne Chen Qingchen/Jia Yifan 22-20, 21-18 18. marts 2018: vinder finalen ved All England-turneringen i Birmingham over japanerne Yuki Fukushima/Sayaka Hirota 21-19, 21-18

vinder finalen ved All England-turneringen i Birmingham over japanerne Yuki Fukushima/Sayaka Hirota 21-19, 21-18 11. juli 2018: fortæller via en pressemeddelelse fra Badminton Danmark, at Kamilla Rytter Juhl er blevet gravid

OL 2020 spilles i Tokyo, hvor Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen tidligere har vundet turneringer og røget ud i første runde.

»Hallen derude er kendt for, at der spilles ’langsomt’ badminton. Det plejer ikke at være til vores fordel. Men der er også nogle, der mener, at hallen hvori All England spilles, er langsom, og her er vi trods alt stadig forsvarende mestre,« lyder Christinna Pedersens slutreplik.