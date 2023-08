»Det er større end stort. Vanvittigt. Stort V–A–N.«

Sådan lyder det fra den danske herredouble Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen, efter at de havde spillet i VM-finalen på hjemmebane i Royal Arena.

I et stort drama fik de skovlen under det tredjeseedede kinesiske par Liang Wei Keng og Wang Chang med cifrene 17-21, 21-18, 21-19.

»Vi kommer som 11.-seedet i turneringen, og vi sagde til hinanden under opvarmningen, at vi havde god griner på over at have været underdogs siden torsdag,« lyder det fra Anders Skaarup.

En rolle som danskerne atter tog på sig lørdag eftermiddag. Danskerne havde nemlig tabt to gange i træk til kineserne.

Nu venter karrierens nok største kamp for den danske herredouble, når de søndag står i karrierens første VM-finale. Også endda på hjemmebane.

»Vi kan ikke trække på meget erfaring,« griner Anders Skaarup, der bakkes op af sin makker.

Én ting ved de dog – de må ikke afvige fra rutinerne.

»Jeg kører til højre i en lyskryds, hvor vi normalt kører lige ud i dag. Og der var Anders ved at tage rattet. Vi kan næsten ikke svare andet end, at vi skal gøre præcis det, vi har gjort de andre dage,« fortæller Kim Astrup.

Dramaet i semifinalen fik folk helt ud på det yderste af stolene, som det spidsede til.

Og de to danske herrer er da heller ikke tvivl om, at tilskuerne var med til at hive sejren i land. For havde dagens kamp været i Kina eller Indonesien var marginalerne tippet den anden vej.

»Når der møder 10.000 op for at virkelig gøre alt, hvad de kan for at hjælpe dig, så har du bare at give dem alt. Og det gjorde vi. Og det lykkedes os at få vendt kampen. Og så var det bare at ride på den sindssygt fede følelse.«

I søndagens VM-finalen venter enten fjerdeseedede Aaron Chia og Soh Wooi Yik fra Malaysia, der er forsvarende verdensmestre, eller sydkoreanske Kang Min-hyuk og Seo Seung-jae.