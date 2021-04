Det danske stjernepar Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen har søndag delt en stor nyhed.

For parret venter barn nummer to, afslører de.

'Lige en “lille” søndagsnyhed fra os. Molly skal være storesøster når vi rammer efteråret. Denne gang er “baby i Mor C’s mave”,' skriver parret i et opslag på Instagram.

Det var Kamilla Rytter Juhl, der var gravid, da parret ventede datteren Molly, og denne gang er det altså Christinna Pedersen, der er gravid.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af K. Rytter Juhl & C. Pedersen (@rytterjuhlpedersen)

Parret har tidligere fortalt, det var i sensommeren 2016 efter at have vundet OL-sølv i Rio, de for alvor begyndte at tænke i familieforøgelse, og året efter gjorde de så noget ved det. Det har de fortalt i et interview med B.T., og allerede dengang fortalte de, at de begge ønskede at prøve at være gravide, efter det var bestemt, at Kamilla Rytter Juhl skulle bære det første barn.

»Vi har helt klart et ønske om at få flere børn. Så når jeg engang er færdig med at spille badminton på topplan, vil jeg også gerne gravid. Endnu er vi ikke gift, men man ved jo aldrig, om der er en af os, der på et tidspunkt falder ned på knæ. Økonomisk har vi allerede sikret hinanden ved at have skrevet et fælles testamente,« sagde Christinna Pedersen tilbage i december 2018.

Kamilla Rytter Juhl og 34-årige Christinna Pedersen har dannet par uden for banen i mere end 10 år. Sammen har de blandt andet en OL-sølvmedalje, fire EM-guldmedaljer og fem Superseries-turneringssejre.

Parret stoppede parløbet på banen, da Kamilla Rytter Juhl i 2018 blev gravid, og efter datteren Molly kom til verden stoppede også Christinna Pedersen på internationalt plan i marts 2019. Begge fortsatte dog på liganiveau i Danmark.

De to danske badmintonstjerner venter barn igen. Foto: PAUL ELLIS Vis mere De to danske badmintonstjerner venter barn igen. Foto: PAUL ELLIS

I august sidste år kunne de så dele endnu en stor nyhed med deres mange følgere.

For her fortalte parret, at de nu havde sagt 'ja' til hinanden og dermed kunne kalde sig ægtepar.

I juni sidste år fortalte det danske stjernepar, at de ville lægge ketsjeren på hylden i mindst én sæson, da de skulle renovere hus.

»Badmintonketsjeren bliver lige nu lagt på hylden, og hvornår den bliver fundet frem igen, det vides ikke,« skrev de for knap ti måneder siden.