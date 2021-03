Én rullekuffert.

Da Alexandra Bøje og Mathias Christiansen sidste år rejste til All England, var noget anderledes. For første gang rejste parret til en turnering med al tøjet og grejet i den samme bagage. Nu var katten ude af sækken. Den danske mixeddouble var kærester.

»Det var der, vi fortalte nogle af de andre spillere, at det her var lidt mere end et makkerskab. Jeg tror så ikke rigtigt, at det kom som den store overraskelse for flere af dem, men da vi ligesom kun tog afsted med én rullekuffert, så havde vi lavet et statement,« fortæller 27-årige Mathias Christiansen til B.T.

I marts 2019 blev den erfarne doublespiller sat sammen med unge Alexandra Bøje præsenteret som Danmarks nye mixeddouble-satsning i kølvandet på Christinna Pedersens beslutning om at stoppe karrieren.

Ikke nok med, at jeg skulle være så meget på, så begyndte vi også at få en interesse for hinanden, og der skulle vi også lige finde ud af det og afstemme, hvordan man håndterer det Alexandra Bøje

Den nye konstellation blev begyndelsen på, hvad der sidenhen er gået hen og blevet lidt af et eventyr både på og uden for banen.

De seneste måneder er det danske par nemlig for alvor begyndt at imponere, efter de i starten af november for første gang vandt en World Tour-turnering sammen og strøg til tops i Super 100-turneringen SaarLorLux Open. For få uger siden nåede de også hele vejen til finalen ved Swiss Open.

Men det har ikke været en nem og lige vej for parret, der aktuelt indtager en plads som nummer 18 på verdensranglisten.

»Der var rigtig mange indtryk i starten, og det var meget overvældende. Der var mange ting at skulle tage stilling til lige pludselig. For mig var det hårdt at rejse og spille så meget, og ikke nok med at jeg skulle være så meget på, så begyndte vi også at få en interesse for hinanden, og der skulle vi også lige finde ud af det og afstemme, hvordan man håndterer det. Det var der jo ingen af os, der har prøvet før,« fortæller 21-årige Alexandra Bøje.

View this post on Instagram A post shared by Alexandra Bøje (@alexandraboje)

Det betød også, at de i første omgang holdt forholdet skjult for folk omkring dem.

»Vi havde en periode, hvor vi holdt det lidt tæt, fordi vi helst ikke ville involvere for mange, så det blev lidt hemmelighedsagtigt til at starte med,« fortæller Mathias Christiansen.

»Der var en masse følelser og tanker i spil i begyndelsen, og vi skulle netop lige finde hinanden og finde ud af, hvad det var for noget. Nu er der kommet mere ro på den front, og vi kan koncentrere os om at spille og være sammen.«

På den måde blev det faktisk også et vendepunkt, da parret fik styr på, hvad der var gensidige følelser.

Foto: diego Vis mere Foto: diego

»For mit vedkommende har det været lettere at sige ting til dig, når man har så tæt en relation, end hvis man bare var et makkerpar,« siger Alexandra Bøje, mens hun kigger på Mathias Christiansen og fortsætter:

»Så har jeg haft nemmere ved at åbne mig op omkring ting på banen. Det har også givet mig en tryghed. For i og med, at vi er så tætte, så er jeg ikke bange for at fejle, som jeg var i starten, hvor det var meget forsigtigt det hele.«

Det ser ud til at fungere bedre og bedre på banen for kæresteparret, der dog også indrømmer, at det til tider er en stor udfordring at være et ambitiøst mixeddouble-par samtidig med, at man er kærester og snart også skal bo under samme tag.

»Vi er begge meget følelsesmæssige og meget temperamentsfulde – også når vi spiller – så vi prøver at finde en balance med at give hinanden plads og hjælpe hinanden. Vi lægger heller ikke skjul på, at vi synes, det er svært, og nogle gange går det godt, og nogle gange går det mindre godt. Men jeg synes, det positive er, at vi bliver bedre og bedre til at spille sammen,« lyder det fra Mathias Christiansen.

View this post on Instagram A post shared by Alexandra Bøje (@alexandraboje)

Det gode spil har også haft en anden virkning.

For som nyt dansk doublepar, der er sat sammen som Badminton Danmarks nye mixeddouble-satsning, følger også forventninger. Der har de gode resultater fået lukket munden på de kritikere, der tidligere var.

»Selvfølgelig har vi en god støtte opbakning fra dem omkring os, men vi har bestemt også mødt modstand. Og i starten, hvor det måske ikke gik helt perfekt, var det også hårdt, fordi der var mange, der såede tvivl om, hvorvidt det var det rigtige. Det var en hård periode, hvor man måske godt kunne mærke, at det ikke lige var alle, der troede på projektet. Det har vi heldigvis fundet en fin ro i, og vi prøver bare at arbejde hårdt og tro på det, vi er i. Andet ville heller ikke give mening,« siger Mathias Christiansen.

Alligevel er parret godt klar over, at det er specielt både at være et makkerpar på banen og samtidig være kærester.

Foto: diego Vis mere Foto: diego

Derfor har de fra begyndelsen også haft den lidt ubehagelige snak om, hvad de gør, hvis de på et tidspunkt skulle ende i en situation, hvor de går fra hinanden.

»Vi har fra starten været klar over og snakket om, hvad der skal ske, hvis det skulle gå galt mellem os. Man ved jo ikke, hvad der sker, men vi har den teori, at vi – hvis vi selvfølgelig stadig er de to bedste – så skal det ikke være, fordi vi ikke er kærester, at vi ikke skal spille sammen. Vores karriere kommer i første række. Uden tvivl,« siger Alexandra Bøje, inden Mathias Christiansen fortsætter:

»Ja, ligesom vi den anden vej har snakket om, at hvis det ikke kan fungere i et makkerskab, og det ikke kører, så er vi lydhøre over for det, og så er det den vej, det må gå. Men ønskescenariet er selvfølgelig, at vi kan fortsætte som makkere og som kærester, for det er absolut det, vi helst vil. Men det ikke sådan, at vi stopper med badminton, hvis det ikke kommer til at ske.«

I det hele taget virker det danske stjernepar til at være fuldstændig på bølgelængde, når svarene falder. De færdiggør hinandens sætninger og virker mest af alt som et lykkeligt kærestepar. Men der er alligevel ét punkt, hvor de bestemt ikke er enige med hinanden.

Hvem scorede egentlig hvem?

»Arh, det er der vist ikke nogen tvivl om. Det kan du helt sikkert også godt selv regne ud. Det var uden tvivl Alex, der scorede mig,« lyder det prompte fra Mathias Christiansen.

Er du enig i det, Alexandra?

»Nej, det er jeg overhovedet ikke enig i,« siger Alexandra Bøje bestemt, inden de begge bryder ud i latter.