Badmintonspillerne Alexandra Bøje og Mathias Christiansen har ikke kun god kemi inde på banen.

Det danske mixed double-par er nemlig blevet kærester.

Det afslører den ene halvdel af stjerneparret i Badminton Denmarks podcast 'Spørg mig om alt'.

»Ja, vi er kærester, så det er jo noget af en udfordring, vi har skabt dér,« svarer Alexandra Bøje på spørgsmålet i andet afsnit af podcasten.

26-årige Mathias Christiansen og 20-årige Alexandra Bøje blev sat sammen sidste år som Danmarks nye mixed double-satsning.

Efterfølgende udviklede makkerskabet sig dog til mere end blot spillet på banen, og ifølge Alexandra Bøje kan det nogle gange være en udfordring at danne par, når der ikke lige er badminton på programmet.

»Det er selvfølgelig lidt farligt til tider at have så tæt en relation til én, man spiller sammen med. Der kan være en ret intens stemning under kampene, for vi vil jo begge bare gerne vinde,« forklarer hun og tilføjer:

»Det er en balance, for man skal ikke tage ting så personligt på grund af relationen, og man skal kunne skelne mellem, at nu spiller vi badminton.«

Kæresteparret har da også allerede haft visse udfordringer, når kampene spidser til, lyder det.

»Nogle gange er man også lidt hård i tonen og sætter krav til hinanden. Så, ja, det kan være en kæmpe udfordring at være kærester, men vi vil jo kun hinanden det bedste,« forklarer Alexandra Bøje, der tilføjer, at der også er visse fordele ved deres situation:

»Vi kan jo diskutere alt med hinanden. Vi tør at åbne os op over for hinanden, hvis der er noget, vi utilfredse med. Vi kan være ærlige i makkerskabet.«

Den danske mixed double vandt for første gang en World Tour-turnering sammen, da de i starten af november vandt Super 100-turneringen SaarLorLux Open.