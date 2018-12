Badmintonspilleren Joachim Fischer stopper på det Nationale Elite Træningscenter i Brøndby.

Det skriver Badminton Danmark i en pressemeddelelse.

»Alting har en ende, og tiden er kommet, hvor vi ikke længere kan tilbyde Fischer en plads på elitecenteret, da vi ikke ser Fischer som en realistisk medaljekandidat i fremtiden,« siger sportschef Jens Meibom i en pressemeddelelse.

Joachim Fischer stopper på elitecentret pr. 1. marts næste år.

Fischers bedste Joachim Fischer har vundet VM-bronze i mixeddouble med Christinna Pedersen i 2009 og 2014.

De vandt også OL-bronze i 2012.

Christinna Pedersen og Joachim Fischer har også vundet EM-guld sammen, i 2015 og 2016.

Joachim Fischer fik søndag den 21. oktober 2018 Badminton Danmarks fortjensttegn for sin store indsats og flotte resultater for dansk badminton.

Meldingen kommer kun få dage efter, at en anden danske badmintonsstjerne meddelte, at han stopper i elitecentret. I fredags lød det fra Mathias Boe, at han fremover vil træne i Indien of Dubai for at være tættere på sin indiske kæreste.

Joachim Fischer har seneste spillet mixeddouble med den 18-årige Alexandra Bøje, men den samarbejde er nu slut.

»Vi har været rigtig glade for, at Fischer – efter sin fodskade - stillede sig selv til rådighed for en ung spiller, men vi vurderer, at Alexandra Bøje nu skal have en anden makker for at kunne fortsætte sin positive udvikling,« siger Jens Meibom.

»Vi har været utrolig glade for at have haft Joachim på Eliteprogrammet i næsten 20 år, og han har betydet enormt meget for dansk badminton med medaljer til OL, VM og EM. Han kan virkelig være stolt over det som han har opnået i sin karriere.«

Joachim Fischer og Alexandra Bøje i aktion. Nu stopper deres samarbejde. Foto: BAY ISMOYO Vis mere Joachim Fischer og Alexandra Bøje i aktion. Nu stopper deres samarbejde. Foto: BAY ISMOYO

Selv ved Joachim Fischer, at resultaterne ikke har været så gode, som man kunne have håbet på.

»Det er klart, at jeg havde troet og håbet på, at Alexandras og min mixeddouble havde klaret sig bedre, end tilfældet er. Jeg havde et håb og drøm om at stå på podiet igen, og vi har kæmpet hårdt for at få det til at ske, men desværre er det ikke lykkedes for os,« siger Joachim Fischer. :

»Så jeg er da lidt ærgerlig over, at det skulle slutte sådan her, men omvendt er jeg er ikke overrasket over forbundets beslutning, og vi havde en god snak om tingene. Selvom at det er vemodigt, at det er slut, så vil jeg se tilbage på min tid på elitecenteret med glæde. Jeg har haft mange fantastiske oplevelser og arbejdet sammen med mange fantastiske mennesker – både spillere og trænere – det er jeg taknemmelig for.«

Joachim Fischer fortsætter med at spille på klubplan i resten af sæsonen.