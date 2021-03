Der gik et gys gennem det danske badmintonlandshold, da assistenttræner Thomas Stavngaard tirsdag testede positiv for coronavirus forud for All England.

Med ét kom frygten for, at en lang række danske spillere ikke kunne stille til start i den prestigefyldte turnering.

Fanget i isolation på hver sit hotelværelse sad de danske stjerner og kunne ikke gøre andet end at vente på nyt. Blandt dem var Hans-Kristian Vittinghus.

»Det har været en kaotisk optakt. Vi vidste ikke, om vi var købt eller solgt. Og det var en frustrerende situation at stå i, fordi det jo er én af de største events, der overhovedet er, og noget, som vi har arbejdet hårdt frem imod. Vi har gjort, hvad vi kunne for at holde os til os selv, og vi er blevet testet jævnligt derhjemme og inden afgang. Så det kom som et lyn fra en klar himmel, at Thomas skulle være positiv,« fortæller han til B.T.

Hans-Kristian Vittinghus, Viktor Axelsen og resten af de danske spillere ved All England befandt sig tirsdag i en mærkværdig situation, hvor de ikke vidste, om de ville komme i kamp eller ej. Foto: JOHANNES EISELE Vis mere Hans-Kristian Vittinghus, Viktor Axelsen og resten af de danske spillere ved All England befandt sig tirsdag i en mærkværdig situation, hvor de ikke vidste, om de ville komme i kamp eller ej. Foto: JOHANNES EISELE

Tirsdag nat kom der så gode nyheder, da Thomas Stavngaard blev testet igen og denne gang var negativ. Den danske lejr kunne ånde lettet op.

Men inden da var dagen præget af store frustrationer og usikkerhed.

De engelske sundhedsmyndigheders regler siger nemlig klart og tydeligt, at man skal i karantæne i ti dage, hvis man har siddet på et fly med en coronasmittet – præcis som det danske hold havde med den danske assistenttræner. Dermed så mulighederne for at kunne stille til start pludselig små ud.

Mere dystert blev det også, da Badminton Danmarks ønske om at få testet Thomas Stavngaard igen i første omgang blev afvist.

»Det svingede utrolig meget i går. Magtesløshed er et godt ord at bruge. Jeg havde svært ved at tage mig sammen til noget som helst og sad egentlig bare og kiggede ind i telefonskærmen og opdaterede alt hele tiden for at se, om der var noget nyt uden egentlig at lave min normale kampforberedelse,« fortæller 35-årige Hans-Kristian Vittinghus.

»Så blev jeg også lidt ramt af, at jeg blev nødt til at forberede mig, for der var jo også en chance for, at jeg kom til at spille. Jeg fik sådan en følelse af trods. Så jeg svingede helt vildt i følelserne og tankerne, når man gik fra at få lidt håb, men så senere troede, at det hele måske ville blive aflyst,« fortsætter den danske herresingle.

I alt blev der afleveret syv positive coronaprøver til All England, mens der også var en lang række test, der var uregelmæssige.

Den store usikkerhed betød, at arrangørerne tirsdag aften sammen med de engelske sundhedsmyndigheder valgte at genteste dem, der enten var testet positiv eller havde en uregelmæssig coronatest.

Foto: HANDOUT Vis mere Foto: HANDOUT

Derefter blev det klart, at hverken Thomas Stavngaard eller nogen spillere var smittet med coronavirus.

»Det tror jeg egentlig, alle er super lykkelige og lettede over. Sådan har jeg det i hvert fald. Hvis man glædede sig til at spille All England, inden vi kom herover, så tror jeg, at glæden er endnu større nu, fordi vi har været igennem det forløb, vi har,« siger Vittinghus.

Et forløb, som han dog gerne havde set var blevet håndteret lidt mere gnidningsfrit.

»Det var en kaotisk dag, hvor man bare har siddet og ventet på beskeder, og det undrede da også mig, at man ikke bare testede Thomas igen med det samme. Så havde vi jo også fået en afklaring langt hurtigere, end vi gjorde. Det internationale badmintonforbund har også erfaring med positive test fra tidligere turneringer, så jeg havde da håbet, at de var lidt mere klar på, hvis den her situation opstod, og hvordan det skulle håndteres.«

Nu kan der dog komme fokus på det sportslige igen, når de første spillere skal i ilden ved All England onsdag.

Som følge af kaosset omkring coronaprøverne er kampprogrammet blev rykket, så de første kampe bliver spillet fem timer senere.