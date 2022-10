Lyt til artiklen

Det er ikke en hemmelighed, at Danmarks bedste damesinglespiller i badminton, Mia Blichfeldt, lider af angst.

Men det var først for alvor under et interview, da Blichfeldt spillede en turnering i Thailand tilbage i 2021 – hvor hun havde spillet sig frem til semifinalen og stod over for karrierens hidtil største kamp – at man kunne se, hvor meget det plagede hende.

Her fik hun midt i interviewet et angstanfald.

Selv kan den danske badmintonstjerne ikke huske meget af situationen, men for første gang ser hun nu i et større interview med TV 2 Sport billederne fra interviewet i Thailand og All England igennem og taler ud om anfaldene.

Blichfeldt åbnede for første gang op for sin angst, da hun medvirkede i podcasten 'Bag Eliten' i juni. Foto: HANDOUT Vis mere Blichfeldt åbnede for første gang op for sin angst, da hun medvirkede i podcasten 'Bag Eliten' i juni. Foto: HANDOUT

»Det er ubehageligt at se billederne, for jeg har ikke kunnet huske særligt mange af mine angstanfald, fordi jeg bare hyperventilerer så meget. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg gør eller foretager mig,« siger hun til TV 2 Sport.

Interviewet og de voldsomme billeder har dog aldrig set dagens lys før nu.

Mia Blichfeldt satte for første gang ord på sin angst tilbage i juni, da hun medvirkede i radio 24syvs podcast 'Bag Eliten'.

Angsten for Mia Blichfeldt havde altid dulmet i overfladen, men da corona ramte Danmark for alvor og nedlukningen blev en realitet, blev det et følelsesmæssigt vendepunkt for hende.

Hverdagen ramlede og det seneste år havde hun kæmpet for at kvalificere sig til karrierens største turnering, OL, samtidig med at have været voldsomt plaget at skader.

OL blev udskudt og da legene endelig blev afholdt i Tokyo, blev hun i ottendedelsfinalen presset for meget. Her tabte hun til indiske Pursala Sindhu, hvor tårerne i kampen fik frit løb.

»Jeg føler, at bolden fiser rundt om hovedet på mig, og jeg har tusinde tanker i hovedet. Jeg kan ikke rigtig række ud til min træner Jesper, for jeg føler slet ikke, at jeg er til stede.«

»Jeg bliver ved med at sige til mig selv: 'Nu tager du dig sammen, du står ved OL – nu tager du dig altså sammen, klem ballerne sammen og find noget frem'. Men den indre stemme, der bare har fyldt med, at jeg ikke er god nok og er dårlig, den tog bare over. Lige pludselig lignede jeg – jeg ved ikke, hvad det var, jeg lignede,« sagde hun dengang i podcasten 'Bag Eliten.'

Det er snart to år siden Mia fik sit angstanfald under et interview og i dag har hun fået glæden og smilet tilbage, når hun går på banen. Foto: ARND WIEGMANN Vis mere Det er snart to år siden Mia fik sit angstanfald under et interview og i dag har hun fået glæden og smilet tilbage, når hun går på banen. Foto: ARND WIEGMANN

I dag har Mia Blichfeldt det godt og hun føler ikke længere, at hun bærer rundt på »20 usynlige kilo.«

Angsten forsvinder nok aldrig, men ved at snakke åbent om sin angst er hun, ifølge hende selv, med til at bryde tabuet om emnet.

Næste mål for Mia Blichfeldt bliver turneringen Denmark Open, der spilles fra tirsdag i Odense, og her venter den tidligere verdens- og olympiske mester spanske Carolina Marin i første runde.