Til nytår er det slut. Kærligheden får Mathias Boe til at stoppe med at træne sammen med det danske badmintonlandshold.

»Jeg har en kæreste der bor i Indien, og derfor kommer min fremtidige træning til at foregå i Indien samt i Dubai, hvor jeg opholder mig store dele af året,« lyder det fredag fra den 38-årige danske badmintonstjerne.

På trods af de nye omgivelser, forsikrer Mathias Boe, at han fortsætter med at spille de store herredouble-turneringer med den mangeårige makker, Carsten Mogensen.

»Nuller (Carsten Mogensen, red.) og jeg fortsætter med at spille sammen, og vores turneringsprogram kommer også til at være uforandret,« lyder det fra Mathias Boe.

Mathias Boe (th.) og Carsten Mogensen i aktion. Foto: KAZUHIRO NOGI Vis mere Mathias Boe (th.) og Carsten Mogensen i aktion. Foto: KAZUHIRO NOGI

Tilbage i marts i år var parret tæt på at vinde All England, der dog endte med et finalenederlag - men siden har den danske duo ikke været i nærheden af at vinde en turnering på Det Internationale Badmintonforbunds World Tour.

Det har fået badmintonspilleren til at revurdere sit daglige setup.

»Vores resultater har været dårlige siden All England, og jeg har derfor brugt en del tid på at finde ud af hvad der er rigtigt for mig. Jeg elsker stadig at træne, har stadig ambitioner om at vinde turneringer, og føler at jeg på mine gode dage stadig er en af verden bedste doublespillere,« siger Mathias Boe.

Han nedtoner, at der skulle være dramatisk i forbindelse med beslutningen.

»Der ligger ikke noget dramatisk bag beslutningen, udover at jeg trænger til forandring her i karrierens efterår, og jeg er blevet mødt med respekt og forståelse fra både Jakob, Jens og Kenneth,« siger Mathias Boe med henvisning til landstrænerne Jakob Høi og Kenneth Jonassen samt sportschef Jens Meibom.

Det er dog ikke helt slut med landsholdet for den rutinerede ketsjersvinger. Han har lavet en aftale om, at han kan deltage i landsholdstræningerne som sparringspartner, når han er i Danmark.

»Og samtidig har jeg givet tilsagn om, at jeg står til rådighed for landsholdet ved holdturneringer såfremt der skulle være brug for mig,« siger Mathias Boe.

»Jeg glæder mig til de nye udfordringer, selv om det selvfølgeligt bliver mærkeligt ikke at skulle træne med landsholdet mere. Jeg kommer til at savne træningsmiljøet og mine kollegaer, der har haft en stor andel i det jeg har opnået på badmintonbanen.«