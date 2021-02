Viktor Axelsen giver os et indblik i sin nye rolle som far.

Den 15. oktober kom Viktor Axelsens lille pige Vega til verden, og i den forbindelse sagde han til B.T.:

»Det er det største, jeg nogensinde har prøvet i mit liv. Det er større end alt andet, både på og uden for banen,« lød det dengang fra verdensstjernen.

Siden hans datter kom til, har Viktor vundet turneringer på stribe. Senest var han med til at sikre Danmark EM-guld, men nu er han i Danmark i en helt anden rolle end som badmintonstjerne.

I disse dage er han fuldt beskæftiget med faderrollen, hvilket han har givet et indblik i på Facebook.

En korrespondance med kæresten, Natalia Koch Rohde, viser tydeligt, at det kræver sit at være far for lille Vega:

'Varm en flaske', 'Og bøvs hende af og så i slyngen' og 'Der står flaske i køle,' skriver kæresten, der kommer med nøje instruktioner til Viktor.

'Ellers hæld lidt fra', 'Måske skal hun skide' og 'Giv snutten' var svaret til Viktor, der spurgte efter, om Vega skulle have hele flasken.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Viktor Axelsen 安赛龙 (@viktoraxelsen)

Efter Viktor melder, at nu har han styr på sagerne, så bliver han bedt om at finde sin bedste sangstemme frem.

Og hvem ville ikke gerne høre Viktor Axelsens skønsang, når han bryder ud i sang til sin datter med verdensstjernens version af Anne Linnets 'Tusind stykker'.