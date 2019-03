Badmintonspilleren Christinna Pedersen stopper på det danske landshold.

Det gør hun, efter at hun er sidste år blev mod med sin tidligere mangeårige makker, Kamilla Rytter Juhl.

»Jeg har valgt at stoppe, fordi min livssituation har ændret sig, efter at jeg er blevet mor, og Kamilla nu også definitivt har valgt at stoppe på landsholdstræningen,« siger Christinna Pedersen i en pressemeddelelse.

Hun har senest spillet mixeddouble med Mathias Christiansen i halvandet år, men det er altså slut nu.

»Det har på ingen måde været en nem beslutning på grund af mit rigtig gode makkerskab med Mathias (Christiansen, red). Det har simpelthen været så spændende en proces, vi sammen har været igennem på relativt kort tid, men jeg må også bare være ærlig overfor mig selv og turde følge mit hjerte. Det ville hverken være fair overfor Mathias eller forbundet at fortsætte, når jeg kan mærke helt inde i maven, at jeg ikke længere har den gnist, som har medført de gode resultater og titler, jeg har vundet,« siger Christinna Pedersen.

Med Christinna Pedersens farvel til landsholdet er det dermed også et farvel til en af dansk badmintons mest vindende spillere, i både damedouble og mixeddouble. Hun har gennem sin lange karriere vundet stribevis af titler.

Senest vandt Christinna Pedersen OL-sølv i 2016 med Kamilla Rytter Juhl samt VM-sølv og bronze i årene rundt om.

Med Joakim Fischer blev det til både OL- og VM-bronze.

Hos Badminton Danmark havde man håbet på flere medaljer i den nye konstellation med Mathias Christiansen.

»Det er selvfølgelig et slag for vores resultatmålsætninger og især OL-ambitioner, hvor vi havde håbet på, at Christinna og Mathias skulle kæmpe med om medaljerne. Samtidig har vi naturligvis både respekt og forståelse for hendes beslutning, og vi ønsker både hende og Kamilla alt det bedste fremover. Vi vil desuden gerne takke Christinna for alle de store oplevelser og resultater, som hun har givet dansk badminton og Danmark. Hendes meritter er usædvanligt flotte, og hun er utvivlsomt en af Danmarks allerstørste kvindelige spillere gennem tiden,« siger sportschef Jens Meibom.

»Nu må vi så se fremad. Som de seneste måneder har vist, så er elitesport uforudsigelig, og vi skal nu forholde os til endnu en ny virkelighed. Vi har allerede talt med Mathias omkring hans fremtid, men har brug for lidt mere tid, inden vi kan melde noget officielt ud omkring de fremtidige mixeddoublekonstellationer.«

Sidste turnering med doublemakkeren Mathias Christiansen bliver Swiss Open, der spilles i denne uge.