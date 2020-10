Den danske OL-helt Poul-Erik Høyer var vant til at vinde på badmintonbanen, men onsdag aften løb han ind i et uventet nederlag på halgulvet i Helsinge.

Her stilede den 55-årige badminton-præsident efter at blive Venstres spidskandidat til borgmesterposten i Gribskov Kommune, men de borgerlige vælgere ville det anderledes.

Bent Hansen fik mere end dobbelt så mange stemmer som Poul-Erik Høyer ved opstillingsmødet. Badminton-legenden har dog fortsat mod på en lokalpolitisk karriere.

»Jeg bakker op om Bent, og jeg stiller op til byrådet. Det vigtigste er Venstre. Det er også derfor, jeg stiller op. For at gøre noget godt for partiet,« sagde han til Frederiksborg Amts Avis efter nederlaget.

55-årige Poul-Erik Høyer er præsident for Badminton World Federation (BWF). Foto: BAZUKI MUHAMMAD Vis mere 55-årige Poul-Erik Høyer er præsident for Badminton World Federation (BWF). Foto: BAZUKI MUHAMMAD

Bent Hansen var allerede tidligere blevet valgt som Venstres spidskandidat, men en teknisk fejl, hvor ikke-berettigede medlemmers stemmer talte med, fik Venstre til at gentage opstillingsmødet.

I mellemtiden havde Poul-Erik Høyer – efter opfordring fra baglandet – meldt sit kandidatur, men der var altså ikke opbakning til OL-guldvinderen fra 1996.

Politik er ikke et fremmed felt for Poul-Erik Høyer, der tidligere har været byrådsmedlem og også stillede op ved europaparlamentsvalget i 2014.

Danskeren har i en årrække været bosat i Singapore, hvor han har bestridt jobbet som præsident for Badminton World Federation. En rolle, han stadig har.

I begyndelsen af september fortalte Poul-Erik Høyer åbent, at han er blevet ramt af Parkinsons. Høyer blev allerede diagnosticeret med sygdommen i 2015, men har siden holdt det skjult for offentligheden.

»Jeg var rystet. Det er jo ikke det, man gerne vil høre, og jeg begyndte at tænke på, hvad der skulle ske med mig resten af mit liv. Det var en hård proces først og fremmest at anerkende, at jeg nu er syg,« sagde Høyer til TV 2, da han åbnede op om sygdommen.

Her forklarede Poul-Erik Høyer også, at han holder sygdommen nede med medicin, og at han efter omstændighederne har det godt.