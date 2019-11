Hoften kunne ikke mere.

Derfor har den danske badmintonlandstræner Kenneth Jonasson været under kniven og fået sig en helt ny hofte.

Det fortæller den 45-årige landstræner til B.T., mens han er på sygeorlov fra sit job.

»Jeg har været hård ved min krop. Den har fået nogle hug gennem mine sportslige karriere. Derudover er jeg også født med en lidt skæv hofte, hvilket har gjort, at slitagen har været større end forventet,« siger Kenneth Jonassen.

Viktor Axelsen og Kenneth Jonassen i jubel efter OL-bronze i 2016. Foto: MARCELO DEL POZO Vis mere Viktor Axelsen og Kenneth Jonassen i jubel efter OL-bronze i 2016. Foto: MARCELO DEL POZO

Det var den 18. november, at han fik sin venstre hofte udskiftet efter et par måneder med store smerter.

»Lige så snart jeg har prøvet at gå længere ture, har jeg fået ondt. I de sidste to måneder begyndte det at være en længerevarende udfordring. Ledlæben nede i venstre hofte var blevet slidt igennem, så der var direkte kontakt mellem knoglerne,« forklarer Kenneth Jonassen.

Derfor er han på sygeorlov for jobbet, og han kan for nuværende ikke give en præcis dato for, hvornår han er i stand til at deltage i træning og rejse med det danske badmintonlandshold rundt i verden.

»Det at gå, sidde og stå er ikke så dårligt, så længe jeg kan holde smerterne på et minimum, så det går stille og roligt frem. Men jeg ved også, at jeg er et drevent menneske. Så hvis jeg først giver los for tidligt, så kunne jeg let komme til at udøve skade frem for at hjælpe min genoptræning,« siger han.

Selv håber han på, at han kan være tilbage i januar, men det ligger helt fast, at han misser sæsonfinalerne 11.-15. december i Kina.

Her er herresinglespillerne Viktor Axelsen og Anders Antonsen kvalificeret som Danmarks eneste to deltagere.

Herresinglerne er netop, hvad Kenneth Jonassen ellers har det primære ansvar for, men i hans fravær træder assisterende landstræner Jesper Hovgaard ind.

Det ærgrer Kenneth Jonassen, at han ikke kan være med, men kynisk set kunne timingen ikke være bedre.

Kenneth Jonassen står også bag Anders Antonsen og hans fremtog på verdensranglisten i år. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kenneth Jonassen står også bag Anders Antonsen og hans fremtog på verdensranglisten i år. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er selvfølgelig yderst uheldigt at misse et finalestævne, når både Viktor og Anders har spille flotte sæsoner. Men hvis jeg skulle miste så lidt som muligt, så var det her den helt rette periode at blive opereret i. Alle andre tidspunkter ville have haft langt større konsekvenser - også for vores daglige træning i Brøndby.«

Han kommer derfor til at følge sine to singlespillere fra sofaen. Men han skal nok være med på en telefon til Jesper Hovgaard.

»Det tror jeg næste ikke, vi kan undgå. Både han og jeg kommer til at tale sammen, men jeg kommer også til at tale en del med Anders og Viktor. Der var intet, jeg hellere ville end at sidde med derude hos dem, hvilket også var planen. Men når det ikke kan være, er jeg glad for den gode dækning, så jeg kan følge med hjemmefra,« fortæller Kenneth Jonassen.

Ved sæsonfinalen er de otte bedste i hver kategori kvalificeret. Det betyder, at Viktor Axelsen og Anders Antonsen kan se frem til at møde resten af verdenstoppen, heriblandt japanske Kento Momota, taiwanesiske Chou Tien-chen og kinesiske Chen Long.