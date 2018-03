Der kan søndag i Birmingham Indoor Arena blive skrevet badmintonhistorie.

For lykkes det for den nordjyske kæresteduo Kamilla Rytter Juhl og Christina Pedersen at vinde søndagens finale over en endnu ukendt japansk modstander, vil det være første gang siden 1967, at et dansk par står øverst på sejrsskamlen i All England-turneringens damedoublerække. Dengang for 51 år siden røg Ulla Strand til tops sammen med hollænderen Imre Rietveld.

»Selvfølgelig vil det være dejligt, hvis det går vores vej denne gang. Vi har jo tidligere tabt både OL- og VM-finaler. Men i sportsverdenen er det desværre ikke sådan, at de store titler går på tur,« siger Kamilla Rytter Juhl til BT i telefonen fra England og tilføjer:

»Forhåbentlig er det til vores fordel, at vi har spillet store finaler før. Vi ved, at vi inden finalen vil mærke et sug i maven, og så krydser jeg fingre for, at vi formår at fyre den af på banen. Det er det, der skal til. Jeg er overbevist om, at det bliver en mental kamp. Det vil være løgn, hvis jeg sagde, at jeg ikke gad vinde finalen. Men vi er altså et par tøser, hvor livet heldigvis handler om meget mere end badminton. På den måde bliver vi ikke mere lykkelige af om vi vinder, og det er den indstilling, der kan gøre, at vi forhåbentlig spiller en god kamp.«

Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl var også i All England-finalen i fjor, hvor de mod sydkoreanerne Chang Ye-na/Lee So-hee tabte 18-21, 13-21.

»I den kamp fik vi desværre ikke helt gang i vores spil. Det har vi tænkt os at revanchere mod japanerne,« siger Kamilla Rytter Juhl, hvis optakt til All England var problematisk.

»Jeg var ramt af influenza. Derfor har der de seneste 14 dage op til turneringen ikke været megen træning fra min side. Vores forventninger til All England har på den baggrund været lavere. Men heldigvis har jeg undervejs i turneringen genvundet formen,« siger Kamilla Rytter Juhl.

I semifinalen blev de useedede japanere Mayo Matsumoto/Wakana Nagahara besejret 21-15, 22-20.

»Det var en nervøst spillet kamp, hvor vi ikke præsterede på samme høje niveau som i kvartfinalen,« siger Kamilla Rytter Juhl.

Til gengæld lykkedes det ikke for Mads-Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding at spille sig i herredouble-finalen, da de tabte semifinalen 11-21, 19-21 til de topseedede indonesere Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

I aften får Christinna Pedersen/Mathias Christiansen og Mathias Boe/Carsten Mogensen chancen for at kvalificere sig til All England-finalen i henholdsvis mixed- og herredouble.