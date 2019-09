Den danske badmintonspiller Christian Lind fik for tre uger siden sit livs chok.

Her gik han fra at være en absolut elite-idrætsudøver til end ikke at være i stand til at gå.

34-årige Christian Lind - der er professionel i danske Hvidovre og i en svensk klub - er blevet ramt af den yderst sjældne sygdom Guillain-Barrés syndrom. En sygdom, hvor kroppens immunforsvar angriber nerverne, hvilket medfører lammelser over alt i kroppen.

Det første tegn på, at noget var helt galt, var, da han den første søndag i september pludselig blev så træt, at han næsten ikke kunne bære sin og kærestens fem måneder gamle søn. Det fortæller han i et langt interview med TV2.

Foto: Claus Fisker

»Jeg tænkte egentlig ikke så meget over det, men da jeg skulle køre, begyndte jeg at se dobbelt, og der blev jeg lidt bange. Så jeg fik min kæreste til at køre, og hun fik ringet til vagtlægen, da vi kom til København,« fortæller Christian Lind.

Efterfølgende blev han hentet af en ambulance, og på Rigshospitalet var lægerne hurtige til at diagnosticere ham med Guillain-Barrés syndrom, der kun rammer 50 til 100 danskere årligt.

Han var i en overgang så hårdt ramt af lammelser i ansigtet, at han ikke kunne lukke sit ene øje, og han kunne heller ikke smile. Derudover skulle han starte forfra med at lære at gå. Og han fortæller til TV2, at han har været bange for, at han skulle tilbringe resten af livet i en kørestol.

Men her tre uger efter at have fået konstateret sygdommen er Christian Lind - der tidligere har spillet badminton på det højeste niveau, Super Series - godt i gang med genoptræningen, og han kan bevæge stort set hele kroppen, selvom musklernes kræfter er ekstremt nedsatte.

Foto: BEN STANSALL

Og han drømmer om, at han inden for en overskuelig fremtid kan flytte hjem til sin kæreste og søn igen - problemet er, at familiens lejlighed ligger på fjerde sal.

»Jeg har sagt til fysioterapeuterne, at et af mine første mål er, at jeg gerne vil lære trappetræning. Jeg har ét stort mål lige nu, for hvis jeg kan komme hjem og bo sammen med dem, som er det, jeg har i tankerne, så er jeg lykkelig. Alt ud over det vil være en bonus,« fortæller Christian Lind.

Den danske eks-fodboldstjerne Morten Wieghorst blev i 2000 også ramt af Guillain-Barrés syndrom. Og sygdommen var tæt på at sætte en tidlig stopper for hans karriere.

Den kommende assistent-landstræner lå i flere døgn i respirator, da hans arme, ben og luftveje var ramt af lammelser.