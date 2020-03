Den danske bestyrelsesformand i det internationale badmintonforbund, Poul-Erik Høyer, måtte i weekenden lægge øren til voldsom kritik af, hvorvidt det midt i corona-krisen var den rigtige beslutning at gennemføre All England-turneringen i Birmingham.

»Set i bagklogskabens klare lys synes jeg, det var rigtigt. Men mens turneringen kørte, var vi da i tvivl,« siger Poul-Erik Høyer til B.T.

OL-guldvinderen i badminton-herresingle anno 1996, der sammen med kronprins Frederik er IOC's repræsentanter i Danmark, begrunder sin opsigtsvækkende udtalelse således:

»Med den spredning og den hast, coronasmittefaren havde, mens turneringen var i gang, kunne det undervejs godt tyde på, at kampafviklingen lakkede mod enden. Jeg vil ikke afvise, at vi havde besluttet os for en aflysning, hvis der var kommet en anden udmelding fra den britiske regering. Men vi havde direkte kontakt til Downing Street nr. 10, hvor premierministeren jo bor, så All England-arrangørerne fulgte den anbefaling, de modtog derfra.«

Poul-Erik Høyer, formand for bestyrelsen i det internationale badmintonforbund. Ligesom kronprins Frederik er han IOC's repræsentant i Danmark. Foto: BAZUKI MUHAMMAD Vis mere Poul-Erik Høyer, formand for bestyrelsen i det internationale badmintonforbund. Ligesom kronprins Frederik er han IOC's repræsentant i Danmark. Foto: BAZUKI MUHAMMAD

Hvor tæt var All England-turneringen på at blive aflyst?

»Det var da oppe at vende.«

Hvordan forholdt du dig under disse diskussioner?

»Jeg var med ved det første møde, hvor vi overordnet så på situationen. Derfra uddelegerede vi de forskellige beslutninger til All England-turneringens eventafdeling, som var i løbende dialog med lederne i det engelske badmintonforbund.«

Som formand for det internationale badmintonforbund følte du vel, at der lå et ekstraordinært stort pres på dine skuldre?

»Man er altid presset i situationer som denne, og man vil altid føle en vis form for usikkerhed omkring, hvorvidt der nu bliver taget de rigtige beslutninger. Hvis det havde været en fodboldkamp, kunne den have været udsat til afvikling på et senere tidspunkt. Men All England-turneringen kunne ikke udsættes. Den skulle spilles nu og her. Det blev den så. Ikke mindst fordi der i England åbenbart er en forsinkelse på coronasmitten på to-tre dage. Derovre oplevede man ikke samme spredningshast, som tilfældet var i Danmark.«

Forstår du, at mange danskere i weekenden syntes, det var mærkeligt, at All England kunne spilles, mens al idrætsaktivitet var indstillet herhjemme?

»Jeg kan godt forstå danskerne. De så situationen med det, de oplever. Sådan er det jo. Man tager altid udgangspunkt i det, man selv kommer fra. Så da blandt andre Hans Engell (politisk kommentator, red.) i weekenden udbasunerede en hård kritik, tog mange hans holdning til sig. I den sammenhæng må jeg erkende, at vi blev udstillet lidt, og at det hos os gav stof til eftertanke.«

Poul-Erik Høyer, i midten, overrakte sejrstrofæet ved All England-turneringen til Viktor Axelsen. Foto: ANDREW BOYERS Vis mere Poul-Erik Høyer, i midten, overrakte sejrstrofæet ved All England-turneringen til Viktor Axelsen. Foto: ANDREW BOYERS

Tror du, sommer-OL i Tokyo vil blive gennemført?

»Jeg ved, at der på onsdag i IOC's eksekutivkomité er et møde. Det næste stykke tid er al konkurrenceaktivitet i badmintonsporten indstillet. Det vil betyde, at spillerne i øjeblikket ikke har mulighed for at indkassere point i OL-kvalifikationen. Når det er sagt, tror jeg, at OL afvikles. Som jeg ser det, har japanerne styr på det.«

I øvrigt var det Poul-Erik Høyer, der overrakte All Englands vindertrofæ til Viktor Axelsen..

»Hans præstation er ekstrem stor,« siger Poul-Erik Høyer, der selv vandt All England i såvel 1995 som 1996.

»For hver enkelt spiller betyder turneringen meget. Der er rigtig meget prestige i at vinde den, fordi der bag den er så megen historie og så mange traditioner. Nu vandt Viktor. Hans selvtillid er enorm, og han kan op til OL nå at gennemføre en træningsplan, der giver ham mulighed for også at toppe i Tokyo,« lyder Poul-Erik Høyers slutreplik.