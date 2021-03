Det danske badmintonlandshold er ramt af et regulært corona-kaos, før All England begynder onsdag.

Assistentlandstræner Thomas Stavngaard er blevet testet positiv, og nu frygter man i den danske lejr, at en lang række spillere ikke kan stille op i den prestigefyldte turnering.

Men den danske delegation er ikke alene om at stå i en meget usikker situation.

Danske Mathias Boe er landstræner for Indien, og han beretter om lignende tilstande i den indiske lejr.

Her har fire positive test skabt kaos – men den tidligere danske OL-sølvvinder forstår slet ikke, hvordan det kan lade sig gøre.

»Vi har tre spillere og én fra staben, der er testet positiv. Jeg finder det helt absurd, hvordan det kan ske, i og med vi har været isoleret i Zürich, siden Swiss Open startede for to uger siden.«

»Vi er blevet testet fem gange på 14 dage, og alle tests har været negative. Vi har kun omgået hinanden, så hvordan kan de pludselig teste positiv?,« siger en undrende Mathias Boe til TV 2 Sport.

Mathias Boe forklarer samtidig til TV 2, at to af de indiske spillere allerede har været smittet med coronavirus – det skete tilbage i december. Og set i det lys virker det mærkværdigt, at de pludselig er testet positive igen.

Ligeledes oplyser Boe, at ingen af de indere, der har afleveret en positiv test, har symptomer på coronavirus.