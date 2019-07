Den danske badmintonspiller Viktor Axelsen er plaget af problemer.

Og nu fortæller han, at han er ude på ubestemt tid. Det sker i et opslag på Twitter.

'Jeg ville ønske, dette var en positiv besked, men det er ikke tilfældet. Jeg er ked af at måtte meddele, at jeg har oplevet vedvarende smerter i benet i nogle uger nu,' skriver Viktor Axelsen i opslaget.

Danskeren fortæller, at han nu er blevet tilset af flere specialister, og dommen er klar.

'Jeg er blevet rådet til ikke at deltage i turneringer for tiden. Efter at have fået bugt med mine astma-problemer, der gjorde, jeg ikke kom med til European Games, så jeg virkelig frem til at komme tilbage på banen,' skriver Viktor Axelsen.

Han havde planlagt at skulle spille i Jakarta og Tokyo, men sådan bliver det ikke for den danske stjerne, der i stedet må tage en pause. Og han kan ikke sige, hvornår han vender tilbage.

'Jeg er meget skuffet, og jeg ved ikke, hvor længe jeg kommer til at sidde ude. Men bare rolig. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at komme tilbage så hurtigt som muligt – stærkere og bedre end før,' skriver Axelsen, der slutter af med at takke for støtten.

I juni fortalte Viktor Axelsens manager, Henrik Axelsen, at badmintonspilleren var rejst fra Danmark og til Dubai, fordi han var ramt af en slem gang græspollenallergi.

»Dernede kan han nemlig få luft, da der jo ikke er græs i lige så store mængder som herhjemme. Fredag rejste han af sted. Efterfølgende har slimen løsnet sig, og det går allerede meget bedre. Frem til 6. juli skal han dernede træne med to talenter fra Skovshoved.«

»Herefter rejser han direkte til Asien og undgår på den måde igen at løbe ind i de allergiproblemer, han har på denne årstid i Danmark,« sagde han om sønnen, der også sidste år døjede med sin astma på det tidspunkt.

Turneringen han skulle have spillet i Jakarta finder sted den 16. til 21. juli, og turneringen i Tokyo bliver spillet ugen efter.

Til august løber VM af stablen, men det vides altså ikke, om Viktor Axelsen når at blive klar.