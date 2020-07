Gennem en lang årrække har han været en af Danmarks allerbedste badmintonspillere, men tirsdag blev det meldt ud, at han ikke længere fortsætter på landsholdet.

De seneste år af Carsten Mogensens karriere har budt på en række turbulente perioder med blandt andet en hjerneblødning i 2016, dødsfald i familien og en skilsmisse fra den tidligere bordtennisspiller Mie Skov.

»Det har selvfølgelig været udfordrende. Man skal ikke være Einstein for at regne ud, at det er nogle vilde ting, jeg har prøvet. Men jeg står stadig på benene, og jeg er kommet igennem de ting,« siger Carsten Mogensen til B.T. og tilføjer:

»Men det har da været nogle vilde år, og jeg tror, jeg ville kunne skrive en rigtig spændende bog på et tidspunkt, for der er både sket mange vilde og fantastiske ting og også nogle ting, der ikke har været særligt fantastiske, men som nok er en del af dét at være menneske.«

Carsten Mogensen ved All England Open Championships i 2018. Foto: sportxpress Vis mere Carsten Mogensen ved All England Open Championships i 2018. Foto: sportxpress

De turbulente perioder har været udfordrende, så Carsten Mogensen har brugt sin sport til at få afløb for sine frustrationer.

»Selvfølgelig har det fyldt noget, men jeg tror, at badminton har været god i forhold til, at jeg har kunnet slå vreden ud på fjerbolden. Så det har været min måde, hvor jeg har forsøgt at komme af med den smerte og vrede, der har været forbundet med de forskellige ting,« siger Carsten Mogensen, der dog ikke nødvendigvis mener, at de hårde perioder har gjort ham til en bedre badmintonspiller.

»Jeg tror ikke, at man bliver bedre af at skulle igennem det, som jeg har været. Men det har måske været en behandlingsmåde for mig, der har gjort, at jeg har slået to procent hårdere, i stedet for at sidde derhjemme og græde endnu flere tårer, end jeg gjorde i forvejen.«

Gennem sin karriere har Carsten Mogensen sammen med sin mangeårige doublemakker Mathias Boe blandt andet vundet OL-sølv, to All England-titler, VM-sølv og -bronze, inden makkerparret gik fra hinanden i 2019, hvor Mads Kolding blev Mogensens nye doublemakker.

Carsten Mogensen og Mathias Boe ved 2018 Swiss Open. Foto: sportxpress Vis mere Carsten Mogensen og Mathias Boe ved 2018 Swiss Open. Foto: sportxpress

Men tirsdag meddelte Badminton Danmark, at Carsten Mogensen ikke længere er en del af badmintonlandsholdet, da nye doublekonstellationer byder på udskiftninger på banen.

I den forbindelse oplyste Carsten Mogensen, at det ikke var lykkedes at finde et projekt, som han kunne se sig selv i fremover.

Efter sit stop på landsholdet fortsætter OL-sølvvinderen dog med at spille badminton i Skovshoved, hvor han i den næste sæson vil holde sig i form og stå til rådighed i badmintonligaen.

Men hvad fremtiden ellers skal bruges på er endnu uvist.

Mathias Boe (yderst til venstre) og Carsten Mogensen (anden fra venstre) ved OL i 2012, hvor doubleparret fik sølv. Foto: ADEK BERRY Vis mere Mathias Boe (yderst til venstre) og Carsten Mogensen (anden fra venstre) ved OL i 2012, hvor doubleparret fik sølv. Foto: ADEK BERRY

»Jeg er begyndt at snakke med nogle folk, som måske kan gøre brug af mig, men det er stadig blot på kaffesnakke-niveau. Så jeg skal lave et eller andet, men jeg tror, det er det evige spørgsmål, som vi sportsfolk står med: Hvad er det, vi skal lave efter sporten?« slutter Carsten Mogensen.