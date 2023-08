Den danske herresinglespiller Anders Antonsen holder liv i håbet om ædelmetal af øverste karat til VM i badminton i Royal Arena.

Fredag aften knuste han sin japanske modstander Kenta Nishimoto med 21-10, 21-7.

Det var ikke mange kræfter Antonsen så ud til at bruge inde på banen, og det gjorde sig tydeligt bemærket efter kampen, da han med et stort overskud mødte den danske presse efter sin storkamp.

»Det er altid lidt blandede bolsjer med mig,« jokede den 26-årige aarhusianer, der har det med at svinge i sine præstationer, men nu ser ind i en vanvittig vigtig VM-semifinale på dansk jord.

Blandede bolsjer eller ej, så rammer netop den semifinale på et godt tidspunkt.

Siden kalenderåret skiftede til 2023 har den danske badmintonstjerne Anders Antonsen været inde i en opadgående kurve.

Han leverede strålende præstationer til den ikoniske All England-turnering, det samme ved Singapore Open og senest ved Korea Open strøg han helt til tops.

Og formen viste sig fra sin bedste side fredag: Antonsen satte sig på alt – og fik japanske Kenta Nishimoto til på ingen måde at ligne sig selv.

»Jeg havde slet ikke regnet med, at det ville gå så smooth. Han plejer at kæmpe bravt, og han er virkelig svær at slå,« siger Anders Antonsen og fortsætter:

»Men det gik sgu nemmere, end jeg lige havde regnet med. Jeg forventede, at han ville være en hårdere banan at knække, men til sidst var det som om, han ikke havde flere værktøjer med i kassen, og så blev han lidt opgivende.«

I VM-semifinalen venter atter japansk modstand, når Anders Antonsen skal møde verdens nummer fire Kodai Naraoka.

Og her er der ingen tvivl om, hvordan kampen skal gribes an.

»Den skal have fuld gas, og jeg skal nyde det så meget som muligt.«