Den danske badmintonstjerne Anders Antonsen er kendt for at være flyvende med sin ketsjer og en fjerbold.

Men faktisk er det ikke på badmintonbanen, at hans karriere stiger højt til vejrs i øjeblikket.

Verdenstreeren har på kort tid etableret sig som en kendis på YouTube – og lige nu tager det virkelig fart med tusinder af nye følgere.

»Jeg synes, at badminton er en sport, som er virkelig dårligt brandet – især på sociale medier. Det var mærkeligt, der ikke var noget i den del,« fortæller han og fortsætter:

»Jeg har altid været fascineret af sociale medier og det at lave indhold. Og jeg har fulgt andre sportsgrene, som har været gode på den front.«

På den baggrund valgte danskeren at tage sagen i egen hånd.

YouTube-karrieren tog faktisk sin spæde start i 2017, men dengang havde aarhusianeren ikke mulighederne for at dele ud af sit liv så ofte, som han ville. Med ansættelsen af sin gode kammerat Oliver kan Anders Antonsen nu bruge mere tid på at udkomme kontinuerligt og derved dele ud af sit liv.

Et hurtigt blik på badmintonspillerens Instagram-profil og YouTube-kanal viser tydeligt, at det er noget, stjernen er god til.

Her deler han personlige videoer om livet på farten som topatlet og giver et ærligt indblik i hans dagligdag. En form for digital dagbog.

»Det er en hårfin balance, hvor meget man har lyst til at dele ud. Det er også derfor, at jeg er en af de få, som laver det,« siger Anders Antonsen, der dog bemærker, at flere topspillere er begyndt at lave noget lignende og give mere af sig selv til fansene.

Selvom Anders Antonsen rejser verden rundt, er der særligt ét sted, hans videoer er populære: Asien.

Badminton er nemlig en meget populær sport i verdensdelen – og særligt i Indonesien.

»Da vi var på Bali i tre uger i december sidste år for at spille, gik det helt amok,« fortæller han med et grin og fortsætter:

»Vi bliver altid ret overrasket, når vi er i Indonesien. Vi har videoer, der har helt op til 750.000 visninger.«

Visningerne kan variere, og derfor har Antonsen også svært ved at se, hvor stor han egentlig er på YouTube.

For selv om han har ramt over 100.000 følgere på YouTube, er det ikke sådan, at pengene bare vælter ind på kontoen. Men rentabel, det skal hans YouTube-karriere da nok blive, håber han.

De næsten 400.000 følgere på Instagram og YouTube kan også være et pres. Det kan til tider fylde hos verdensklassespilleren, hvis ikke han får lagt ting op i længere perioder.

»Jeg kan godt få dårlig samvittighed og føle, at vi skylder fansene lige at komme med en opdatering,« siger han.

Det kan være en svær balance, erkender han.

Den svære balance var også en af grundene til, at kammeraten Oliver blev ansat. Det skulle fjerne noget pres fra skuldrene på badmintonstjernen, når han er travlt optaget med at deltage i turneringer.

Særligt ét eksempel står klart i hans erindring. I Thailand i januar 2021 stod han under en førsterundekamp, hvor han var ved at tabe.

Hans tanker var: 'Fuck! Hvad gør vi med bloggen? Hvad skal vi sige? Hvad skal den næste video være?'.

To uger senere vandt Antonsen sin største titel til dato.

»Jeg kan godt håndtere det. Selvfølgelig er jeg atlet først, men et eller andet sted er vi også til dels underholdning. Det handler om at give noget til sine fans,« siger han.

Verdensstjernen ved dog også, at han skal passe på med ikke at dele for meget. For det kan hans modstandere i sidste ende bruge mod ham, som da han var i Indonesien for nylig, men måtte rejse tidligt hjem med en skade.

Nu har Antonsen gang i forberedelserne til VM, der løber af stablen i Tokyo fra den 22.-28. august.

Og her er han ikke i tvivl om, hvad målene er.

»Vi skal have syge visninger,« griner han og afslutter:

»Jeg forventer ikke det store, men jeg glæder mig helt vildt og håber, jeg kan spille noget relativt fint badminton.«