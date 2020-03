Den prestigefyldte badmintonturnering All England har meldt ud, at de - modsat en lang række øvrige sportsbegivenheder - fortsætter.

Dette på trods af det voldsomme udbrud af coronavirus, der lige nu lukker store dele af Europa ned.

Det er noget, som flere badmintonstjerner har svært ved at forstå. Den danske badmintonspiller Hans-Kristian Vittinghus har været ude med riven, og nu har kollegaen Jan Ø. Jørgensen været ved tasterne for at bakke op.

Jan Ø. Jørgensen skriver på Instagram, at han er uforstående over for badmintonverdenen.

Jan Ø. Jørgensen er en af Danmarks bedste badmintonspillere. Foto: ARND WIEGMANN Vis mere Jan Ø. Jørgensen er en af Danmarks bedste badmintonspillere. Foto: ARND WIEGMANN

'Talte i dag med Hans-Kristian Vittinghus og Kashyap Parupalli (badmintonspillere, red.) - vi er alle pinligt berørt over, at badmintonverdenen er fuldstændig ligeglad med den aktuelle situation', skriver han og henviser til corona-udbruddet.

Så sent som i dag blev det meldt ud, at Premier League suspenderer samtlige kampe frem til den 3. april på grund af coronavirus.

Men det lader folkene bag All England, der i disse dage bliver holdt i Birmingham, sig ikke påvirke af.

All England skriver nemlig, at man fortsætter som planlagt indtil videre, men at folks sundhed og velbefindende er det vigtigste, hvorfor arrangørerne følger corona-situationen nøje.

Ligesom Jan Ø. Jørgensen forstår badmintonspilleren Hans-Kristian Vittinghus ikke meget af udmeldingen, og han opfordrede tidligere fredag til, at badmintonverdenen dropper samtlige begivenheder.

'Jeg kan godt forstå, det er svært at aflyse alle kampe med alt det, der er på spil for alle, men burde badmintonverdenen ikke tage samme ansvar som resten af sportsverdenen? Hvorfor er vi så specielle, at vi bare skal fortsætte? Det er vi ikke,' skriver danskeren, der kalder sport for 'irrelevant' lige nu.

Sportsgrene som fodbold, håndbold, tennis, svømning, basket og golf har blandt andet aflyst arrangementer i de kommende uger af frygt for corona-spredning.

All England slutter søndag.