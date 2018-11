Den tidligere olympiske bordtennisspiller og »Vild Med Dans«-vinder Mie Skov danner ikke længere par med badmintonstjernen Carsten Mogensen.

»Det var ikke mig, der valgte, at Mie skulle flytte. Hun meddelte mig sin beslutning engang i oktober,« siger Carsten Mogensen til B.T.

Til Se og Hør udtaler Mie Skov, at bruddet sker efter parret har haft 'tre turbulente år sammen'. Den formulering studser badmintonspilleren lidt over.

»Med det mener hun vel, at vi er blevet forældre for første gang, og jeg har haft en hjerneblødning (i foråret 2016, red.), som jeg heldigvis er kommet mig over. Det er i hvert fald sådan, jeg hører hendes udtalelser, når jeg læser dem,« siger Carsten Mogensen med lavmælt stemmeføring.

Mathias Boe, til venstre, og Carsten Mogensen vandt i fjor Korea Open ved at finalebesejre indoneserne Marcus Fernaldi Gideon og Kevin Sanjaya Sukamuljo. Foto: JUNG YEON-JE Vis mere Mathias Boe, til venstre, og Carsten Mogensen vandt i fjor Korea Open ved at finalebesejre indoneserne Marcus Fernaldi Gideon og Kevin Sanjaya Sukamuljo. Foto: JUNG YEON-JE

Indtil videre opholder parrets søn. Benjamin, sig det meste af tiden hos Mie Skov, der har bosat sig en halv kilometer fra det rækkehus, hun stadig ejer sammen med Carsten Mogensen i Charlottenlund.

»Nu skal vi have fundet en løsning på, hvor tit vi hver især kan få mulighed for at være sammen med ham. Selvom mor og far ikke længere bor sammen, vil han jo stadig være der,« siger Carsten Morgensen.

På spørgsmålet om, hvorvidt den nye situation har rystet ham, svarer Carsten Mogensen således:

»Det er noget værre rod og ikke det sjoveste at snakke om. Men det skal løses. Sådan er det jo. Der er nok dem, der har større problemer i verden end det. Men det er da irriterende alligevel.«

Mie Skov og Mads Vad i en rumba i TV2-konkurrencen »Vild med dans« fredag 8. november 2013. Foto: Betina Garcia Vis mere Mie Skov og Mads Vad i en rumba i TV2-konkurrencen »Vild med dans« fredag 8. november 2013. Foto: Betina Garcia

Trods bruddet med Mie Skov har 35-årige Carsten Mogensen ingen planer om at indstille sin badmintonkarriere.

»Det her skal ikke sætte en stopper for min karriere, så i januar tager jeg sammen med Mathias Boe til Østen for at deltage i en turnering i Malaysia,« siger Carsten Mogensen.

Mie Skov debuterede på seniorlandsholdet i bordtennis, da hun blot var 12 år.

Hun har siden vundet DM-guld i damesingle ni gange og repræsenterede Danmark ved OL 2012 i London.

Mie Skov er tilbage på bordtennislandsholdet. Foto: CLAUS FISKER Vis mere Mie Skov er tilbage på bordtennislandsholdet. Foto: CLAUS FISKER

For fire år siden - året efter at hun vandt TV2-konkurrencen »Vild Med Dans« - indstillede hun sin karriere på topplan.

Men så sent som i sidste måned annoncerede hun, at hun gør comeback på landsholdet.

Mie Skov er udtaget som en del af det danske hold til de kommende EM-kvalifikationskampe mod Tyrkiet og Estland.

Hun har efter sit nu afbrudte karrierestop blandt andet arbejdet i fodboldklubben Brøndby IF og har taget en uddannelse som Mastercoach. Efter nytår bliver hun selvstændig i coachfirmaet Raise the Barre.