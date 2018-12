Udmelding fra Badminton Danmark om sammenbrudte forhandlinger falder ikke i god jord hos spillerne.

Det er et forsøg på at skabe en personlig hetz mod Spillerforeningens direktør, Mads Øland, når Badminton Danmark melder ud, at man ikke vil forhandle om en ny landsholdsaftale med ham.

Det mener spillernes repræsentant, Hans-Kristian Vittinghus.

»De (Badminton Danmark, red.) forsøger at gøre det til en personlig hetz mod Mads, hvilket er fuldstændig uacceptabelt. Mads er vores repræsentant, og vi har fuld tillid til ham, og vi forhandler gennem ham. Det er jo ikke hans synspunkter, der bliver fremført ved møderne. Det er sådan set bare ham, der fremfører vores synspunkter,« mener Hans-Kristian Vittinghus og fortsætter:

»Så det er egentlig bare et forsøg fra Badminton Danmark på at gøre det til en personlig hetz mod ham. Det har jeg egentlig ikke specielt meget respekt for, hvis jeg skal være ærlig,« siger Vittinghus.

Forbundet sendte torsdag en pressemeddelelse ud om, at forhandlingerne om en ny landsholdsaftale var stoppet, fordi man ikke ønskede at sidde ved forhandlingsbordet med Mads Øland. Badminton Danmark er klar til at fortsætte forhandlingerne, hvis spillernes vælger en hvilken som helst anden forhandler end Øland, skrev forbundet. Men det kommer ikke til at ske.

Spørgsmål: Overvejer I at finde en anden forhandler?

»Nej, det kan jeg ikke se, hvorfor vi skulle gøre,« slår Hans-Kristian Vittinghus fast.

Det er især spørgsmålene om de kommercielle rettigheder, samt hvem der har det sidste ord i forhold til valget af turneringer for spillerne, som skiller parterne. Men Vittinghus følte ikke, at forhandlingerne gik dårligt, så han undrer sig over Badminton Danmarks udmelding.

»Jeg følger også, at de selv har sagt, at forhandlingerne gik fremad, men de har åbenbart opfattet den seneste korrespondance meget negativt, hvilket bestemt ikke er vores indtryk,« siger han.

Og han er bestemt ikke imponeret over forbundet forhandlingstaktik.

»De forsøger selvfølgelig at lægge pres på os, så vi skal bøje af på vores krav. Det er vel bare for at spille presset over på os, hvilket rimelig tydeligt har været deres forhandlingsstrategi hele vejen igennem. Det er også derfor, de har suspenderet landsholdstræningen,« mener han.

Badmintonkonflikten bunder i uenigheder mellem Badminton Danmark (BD) og Spillerforeningen (badminton) om eliteaftalen for de 30 elitespillere, der træner hos BD, får økonomisk støtte af BD og sendes til landsholdsturneringer af BD.

Den oprindelige eliteaftale kan dateres helt tilbage til 2013. I 2016 blev parterne enige om at forlænge aftalen, selv om det stod klart for begge parter, at man var uenig på flere punkter. Og siden 2016 har BD og Spillerforeningen forsøgt at nå til enighed om en ny aftale. Det er dog ikke lykkedes, og BD opsagde aftalen i september 2018. 29. november meldte forbundet ud, at parterne ikke nåede at lande en ny aftale inden 30. november, hvorfor det er en realitet, at spillerne ikke længere kan træne på elitecentret i Brøndby, gøre brug af trænere og specialister eller spille på landsholdet

Stidigheden bundet ifølge forbundet i flere nøglepunkter. Blandt andet spillernes rettigheder og forpligtigelser i forhold til aftalens kommercielle bestemmelser og hele præmissen for deltagelse på det Nationale Elite Træningscenter i Brøndby, det tilhørende eliteprogram og dermed udtagelse til landsholdet.

Spillerforeningens direktør, Mads Øland, spiller akkurat som i konflikten mellem fodboldlandsholdet og DBU en vigtig rolle i forhandlingerne i badmintonkonflikten. Men torsdag kom det som nævnt frem, at forhandlingerne er afbrudt grundet manglende tillid til Spillerforeningens Mads Øland. Forbundet skriver samtidig, at det er klar til at genopbygge eliteprogrammet, hvis det ikke lykkes at komme i mål med en aftale.

»Det tager muligvis flere år, men det er en omkostning, vi er parate til at betale for at sikre det unikke danske eliteprogram,« skriver BD.

