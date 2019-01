Med undtagelse af damesinglen Mia Blichfeldt skriver ingen af de danske landsholdsspillere under på Badminton Danmarks individuelle kontrakttilbud.

Det oplyser badmintonspilleren Hans-Kristian Vittinghus til TV2 Sport.

Vittinghus har onsdag afsendt en fælles mail til forbundet, hvor han forklarer, at de danske topspillere på et møde er blevet enige om, at der skal indgås en kollektiv aftale.

»Når jeg skriver mig selv på som afsender i en mail, så skriver jeg også for alle de andre spillere, der har bekræftet, at de står fuldt ud bag beslutningen.«

Foto: TOSHIFUMI KITAMURA Vis mere Foto: TOSHIFUMI KITAMURA

»Så hele baglandet er med på en afvisning med undtagelse af Mia Blichfeldt naturligvis,« siger Hans-Kristian Vittinghus til TV2 Sport.

Direktør i Badminton Danmark Bo Jensen forventer dog at få et svar fra hver enkelt spiller.

»Helt formelt og rent juridisk kan vi ikke vide, om den enkelte spiller har givet Vittinghus fuldmagt til at svare på deres vegne.«

»Jeg tænker selvfølgelig, det er rigtigt, men rent formelt vil vi nok bede hver enkelt spiller om over for os at bekræfte, at de ikke er en del af det tilbud, vi har fremsendt til dem,« siger Bo Jensen til TV2 Sport.

Foto: JOHANNES EISELE Vis mere Foto: JOHANNES EISELE

Direktøren afviser fortsat, at badmintonforbundet er indstillet på at genoptage de kollektive forhandlinger med spillernes repræsentant, Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF) og direktør Mads Øland.

Forbundet oplyste i december, at man ikke har tillid til Øland.

Øland har i 2017 og 2018 siddet ved bordet i forhandlinger mellem Spillerforeningen og Dansk Boldspil-Union (DBU) i fodboldkonflikter, der har ført til aflysninger af landskampe på både herre- og damesiden.

Den uafklarede situation omkring landsholdet betyder også, at Badminton Danmark muligvis må stille op uden topspillerne, når Danmark fra 13. til 17. februar er vært for EM. /ritzau/