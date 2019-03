Det dramatiske brud mellem badmintonstjernerne Mathias Boe og Carsten Mogensen er et stort slag, men det er ikke det værste, dansk badminton står over for.

Det mener Rasmus Bech, kommunikationschef hos Badminton Europe, der er tidligere badmintonkommentator og forfatter til bogen 'Det unikke makkerskab' om badminton- og kæresteparret Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen.

»En ting er herresituationen. Men Christinna Pedersens pensionering er en langt større udfordring for dansk badminton. For det efterlader godt nok et tomrum. Det er jeg mere nervøs for set i forhold til eksempelvis OL 2020. For lige nu står vi ikke med en mixdouble, der kan vinde medaljer der,« siger han og tilføjer:



»Der er ikke nogen kvinde, der kan erstatte Christinna én til én. Der er rigtig langt ned til den næste.«

Mathias Boe og Carsten Mogensen spiller ikke længere sammen, og bruddet har været alt andet end pænt. (Foto: KAZUHIRO NOGI/Ritzau Scanpix) Foto: KAZUHIRO NOGI Vis mere Mathias Boe og Carsten Mogensen spiller ikke længere sammen, og bruddet har været alt andet end pænt. (Foto: KAZUHIRO NOGI/Ritzau Scanpix) Foto: KAZUHIRO NOGI

Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl har sammen vundet blandt andet Malaysia Masters og All England samt OL-sølv i 2016. Rytter er pensioneret fra landsholdet, mens Pedersen går på landsholdspension efter Swiss Open, som hun i denne uge spiller sammen med Mathias Christiansen.

Mathias Christiansen får formentlig 19-årige Alexandra Boje som ny makker, mener Rasmus Bech. Men det er først realistisk, at de opnår medaljer til OL i 2024, spår Rasmus Bech.

»Det tomrum, som efterlades mixdoublen, det er stort. Og det betyder, at hullet er endnu større på damesiden. Men når det er sagt, så har Danmark en tradition for, at når de bedste stopper, så kommer der nogle andre. Det er måske ikke lige i morgen, men måske om halvandet år,« siger han.

Og ligesom Danmark står med et problem i mixdouble, så er Mathias Boe og Carsten Mogensens brud heller ikke positivt for dansk badminton. Han fastslår, at han ikke udtaler sig om den ordkrig, der har udspillet sig mellem de to stjerner efter bruddet.

»Det er jo afgjort et slag for dansk badminton. De er måske den bedste danske herredouble, der nogensinde har været i Danmark. Man skal ikke vide meget om dansk badminton for at vide, at det er to legender, der stopper med at spille sammen. De har opnået ting, som rigtig mange kun kan drømme om,« siger Rasmus Bech.

Det nu tidligere par har blandt andet ligget nummer et på verdensranglisten og vundet OL-sølv sammen.