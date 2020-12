Viktor Axelsen glemmer aldrig 2020.

Ikke kun på grund af coronavirussens indgreb i hele verden, men fordi han opnåede noget af det ypperste, man kan opnå, både på og uden for badmintonbanen.

Midt i en massiv corona-virak vandt den danske badmintonstjerne nemlig All England i marts efter en uge, der var præget af enorm usikkerhed fra start til slut.

»Da vi rejser til England, er hele coronasituationen jo ved at eskalere, og når jeg ikke spiller, kan jeg godt mærke, at jeg bruger meget energi på at spekulere over det. Får vi lov til at spille videre? Bliver turneringen aflyst?« siger Viktor Axelsen til B.T.

Turneringen blev ikke aflyst, og den 26-årige dansker strøg til tops på medaljeskamlen i Birmingham. Derfor er han da også nomineret til B.T. Guld 2020 for den store triumf.

En triumf, som dog ikke er årets højdepunkt for Viktor Axelsen.

For midt i oktober blev den danske superstjerne nemlig far til en lille pige, der har fået navnet Vega. Noget, som har vendt op og ned på hverdagen i den lille familie.

»Det er kæmpestort at være blevet far. Det er en følelse, der er svær at beskrive, og for mig var det fantastisk at opleve min kærestes (Natalia, red.) graviditet og min datters fødsel,« lyder det fra den nybagte far.

Den euforiske følelse, du får, er svær at forklare Viktor Axelsen om den afgørende bold

Faderrollen vender vi tilbage til lidt senere.

Først forsøger Viktor Axelsen nemlig at tage os igennem den søndag eftermiddag i marts, hvor han kunne lade sig hylde efter en overbevisende finalesejr over førsteseedede Chou Tien Chen med 21-13, 21-14.

»Mod Chou havde jeg i forvejen nogle gode resultater i vores indbyrdes opgør, og hvis jeg fulgte min gameplan, var jeg overbevist om, at jeg havde en god chance for at vinde,« forklarer All England-vinderen.

På trods af den voldsomme coronasituation, som England befandt sig i på det tidspunkt, formåede danskeren at holde spekulationerne ude af hovedet, hver gang han trådte ind på banen.

»Der var pres på, men det største pres kommer altid fra mig selv. Hele ugen havde jeg haft masser af selvtillid, og spillemæssigt var jeg rigtig godt tilpas. Derfor vidste jeg også, at det her var en rigtig stor mulighed for at nappe trofæet med hjem,« forklarer han.

Og da den sidste og afgørende bold blev slået i jorden, blev danskeren ramt af en følelse, som han har svært ved at sætte ord på:

»Den euforiske følelse, du får, når du vinder den sidste bold ved de store mesterskaber, er svær at forklare, for du er så meget 'in the zone'. Øjeblikket kan ikke genskabes, og det går så hurtigt, men samtidig står man også med en følelse af, at alt det hårde arbejde er det hele værd.«

For flere badmintonspillere verden over er All England noget af det ypperste, man kan opnå inden for sporten, og derfor rangerer Axelsens sejr da også højt på hovedpersonens egen liste.

Nu er der bare en person, der er vigtigere end alt andet Viktor Axelsen om rollen som far

»Som dansker er det rigtig stort at vinde netop den turnering. Den er traditionsrig, historisk, og så er atmosfæren og den engelske stil bare helt speciel. Og derfor betyder den lige så meget for mig som min VM-titel,« forklarer Viktor Axelsen, der blandt andet også er indehaver af en OL-bronze fra 2016.

Men selvom titlen som All England-vinder vækker genklang i hele badmintonmiljøet, er det alligevel den nye titel som far, der fylder mest hos den danske superstjerne.

»Når du har en lille én derhjemme, som du gerne vil prioritere, så skal du også sørge for, at når du så endelig tager væk hjemmefra, så skal det også være tiden værd. Der er ikke længere plads til spontane ting bare for at gøre det,« fortæller Axelsen og tilføjer:

»Det har givet mig en enorm motivation, og nu spiller jeg heller ikke kun for mig selv mere. Jeg spiller for min lille familie.«

Af samme grund forventer den unge fynbo da også, at det er en anden Viktor Axelsen, folk får at se i 2021.

»Det kommer helt sikkert til at ændre mig som person. Ingen ord kan beskrive den følelse, det er at være blevet far. Nu er der bare en person, der er vigtigere end alt andet,« fortæller han.

Danskerne skal dog ikke forvente at se en anden udgave af Viktor Axelsen på banen, eller at han deltager i færre turneringer end tidligere.

»Det kommer ikke til at ændre mig som spiller. Når jeg er på banen, tænker jeg kun på at præstere. Jeg har en begrænset mængde år at spille badminton i, og det er Natalia og jeg indforståede med,« siger han.

For ham er afsavn og svære beslutninger nemlig en del af jobbeskrivelsen.

»Når man er atlet, så lever man bare et andet liv,« afslutter han.

