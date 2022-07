Lyt til artiklen

Efter tre turneringssejre i træk melder badmintonspiller Viktor Axelsen fra til de næste to World Tour-turneringer i Malaysia og Singapore.

Han har har brug for at hvile kroppen og hovedet, oplyser han i et opslag på Twitter.

Axelsen smadrede søndag den tidligere japanske verdensetter, Kento Momota, med hele 21-4, 21-7, da han vandt Malaysia Open. Og efter den afklapsning skal der hvile til.

»Jeg ville have elsket at konkurrere igen her i Kuala Lumpur (Malaysias hovedstad, red) og derefter i Singapore, men da jeg vågnede op i morges, fortalte min krop og mit hoved mig, at det er tid til at hvile og genoplade, inden jeg træder på banen igen,« skriver Axelsen.

Efter planen skulle den danske verdensetter herefter have spillet Malaysia Masters fra 5.-10. juli og Singapore Open fra 12.-17. juli.

Det bliver nu uden deltagelse fra OL-guldvinderen.

»Jeg har brug for nogle dage til at hvile mig i, nyde mine sejre med min familie og så bygge op til nye mål,« skriver Axelsen, der altså nu trækker stikket for en stund.