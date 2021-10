Ét point.

Mere blev det ikke til for Viktor Axelsen, der onsdag har trukket sig fra French Open. Det er danskerens første opgør, efter han søndag gik hele vejen og vandt Denmark Open på hjemmebanen i Odense.

Men selvom formen altså må siges at være god, så blev det kun til en enkelt bold i opgøret mod Hee Heo Kwang fra Sydkorea, før Axelsen sagde tak for kampen.

En beslutning, han har uddybet på sin Twitter-profil, hvor han forklarer, at han har døjet med et par småskader efter søndagens finalesejr over Kento Momota.

'Efter at have snakket med mit team besluttede jeg at give det et forsøg under min sidste opvarmning her til aften. Jeg kunne desværre hurtigt mærke, at jeg ikke er klar til at konkurrere i denne uge. Jeg er meget skuffet, da jeg havde set frem til at spille foran det fantastiske franske publikum. Men men et så hektisk turneringsprogram havde jeg ikke andre muligheder end at lytte til min krop,' skriver han blandt andet.

Han vil nu fokusere på at blive helt klar til de kommende opgaver i Bali og Indonesien.

Aefter sejren i Denmark Open søndag såede han tvivl om sin deltagelse i Frankrig, da han besøgte TV 2 Sports studie.

»Jeg vil sige, lige nu... French Open på onsdag... Jeg skal i hvert fald lige hjem og slå benene op og måske have to tallerkner mad i aften (søndag red.), og så ser vi lige, hvordan jeg har det over de næste par dage,« sagde Axelsen.