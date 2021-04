Der var ingen slinger i valsen, da Viktor Axelsen onsdag spillede sin første kamp ved EM i den ukrainske hovedstad, Kijev.

Axelsen havde ingen problemer med at feje tjekkiske Milan Ludik af vejen og avancere. Danskeren vandt i to sæt med cifrene 21-11, 21-12 på lidt over en halv time.

Axelsen kom flyvende fra start. Allerede efter en lille håndfuld minutter var danskeren foran 9-2 og godt på vej mod sætsejren. Ludik kom dog lidt i gang, så første sæt ikke blev en ren walkover for Axelsen.

Det havde andet sæt til gengæld karakter af indledningsvis. Axelsen kunne gå til den indlagte pause foran 11-0.

Det blev dog ikke til en ren ydmygelse, efter at Ludik fik pyntet på resultat til sidst.

Senere tirsdag skal flere andre danske badmintonprofiler i aktion ved EM. Blandt andre de tre andre herresingler med Anders Antonsen, Rasmus Gemke og Hans-Kristian Vittinghus.

Viktor Axelsen er seedet som nummer et ved EM, mens Antonsen, Gemke og Vittinghus indtager de efterfølgende tre pladser - i samme rækkefølge - i seedningen. Danskerne er dermed udset til at rydde medaljebordet i Kijev i herresingle.

Axelsen vandt EM-guld i både 2016 og 2018. Derudover er det blevet til tre bronzemedaljer i 2012, 2014 og 2017.

