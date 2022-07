Lyt til artiklen

Den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen afgav kun 11 point i alt i finalen ved Malaysia Open mod Momota.

Indonesia Masters, Indonesia Open og søndag Malaysia Open.

Den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen har gjort rent bord de seneste uger i Asien.

Søndag vandt verdensranglistens nummer et fra Danmark sin tredje turnering i træk i Asien, da Axelsen i finalen i Kuala Lumpur vandt 21-4, 21-7 over den tidligere japanske verdensetter, Kento Momota.

Det var blot Axelsens tredje sejr over Momota i nu 17 indbyrdes kampe. Axelsen har dog vundet de seneste to opgør mod japaneren, der ikke har samme styrke som før et trafikuheld i 2020. Momota er dog fortsat rangeret som nummer to på verdensranglisten.

Men der var klasseforskel på de to spillere i søndagens finale lige fra første bold, hvilket cifrene også indikerer.

En dansk 3-0-føring i første sæt blev hurtigt til 9-1 og 15-3, og på sin første sætbold ved stillingen 20-4 sluttede Axelsen af med et smash.

I alle aspekter af spillet var Axelsen sin modstander overlegen. På intet tidspunkt var Axelsen bagud i kampen, selv som Momota var en anelse bedre med i andet sæt. Men Axelsen var i fuld kontrol.

7-5 blev til 16-5 uden de store problemer for Axelsen. Danskeren spillede ganske enkelt på et andet niveau end Momota, der var chanceløs. Kun efter en fejl af Axelsen fik Momota sit kun tiende point i alt i kampen, da det hele reelt var afgjort. Det blev også til et 11. point for Momota, men ydmygelsen var stor.

Malaysia Open rangerer som en Super 750-turnering. Altså lige under Indonesia Open, som Axelsen vandt for et par uger siden. I den kommende uge spilles der Malaysia Masters i samme hal, hvor Malaysia Open fandt sted.

Foruden de tre titler i Asien har Axelsen også vundet All England og EM i år.

/ritzau/