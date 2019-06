Et voldsomt anfald af græspollenallergi har fået den tidligere verdensmester i badminton, Viktor Axelsen, til med øjeblikkelig virkning at rejse fra Danmark til de Forenede Arabiske Emirater.

Således har fynboen de seneste to år haft en stående invitation fra ørkenlandets kronprins til at træne på hans center, NAS Sports Complex, i Dubai.

»Den invitation har han valgt at tage imod. Dernede kan han nemlig få luft, da der ikke græs. Fredag rejste han afsted. Efterfølgende har slimen løsnet sig, og det går allerede meget bedre. Frem til 6. juli skal han træne med to talenter fra Skovshoved. Herefter rejser han direkte til Asien, og undgår på den måde igen at løbe ind i de allergiproblemer, han har på denne årstid i Danmark,« siger hans manager Henrik Axelsen til B.T.

I sidste uge valgte Viktor Axelsen at melde afbud til det igangværende European Games i den hviderussiske by Minsk.

»Jeg er virkelig frustreret over situationen. Jeg havde glædet mig til at komme at komme afsted, og der var også meget vigtige point på spil i forhold til OL,« sagde Viktor Axelsen ved den lejlighed og tilføjede:

»Men jeg er stadig ikke i nærheden i af at kunne træne, endsige konkurrere på et fornuftigt niveau, og derfor er jeg nødt til at blive hjemme. Nu gælder det for mig om at komme ovenpå igen og få en god forberedelse frem mod VM i august.«

Badminton Danmarks sportschef Jens Meibom lagde i en pressemeddelelse, som DIF udsendte i forbindelse med det triste afbud, ikke skjul på, at han er ked af det på Viktor Axelsens vegne.

»Det er mildest talt rigtig træls for Viktor. Han døjede med astma sidste år på samme tid og er nu rigtig hårdt ramt igen. Det er først og fremmest rigtig synd for Viktor, og her på den korte bane handler det nu om, at han kommer af med generne og får det bedre,« blev Jens Meibom citeret for at sige.

Sommerens helt store opgave for Viktor Axelsen bliver august måneds individuelle VM, der spilles i Schweiz.

Forinden er det meningen, at han skal på træningsophold i Hong Kong.

Herefter er han tilmeldt to VM-testturneringer:

Fra 16.-21. juli i Indonesien og ugen efter i Japan.