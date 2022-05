Skuffelsen var enorm for den 25-årige badmintonspiller Rasmus Gemke, da han tabte den afgørende kamp for Danmark i Thomas Cup-semifinalen fredag.

Efter tre sæt viste indiske H. S. Prannoy sig for stærk, og i kølvandet på kampens sidste point blev Gemke omgivet af glade indiske spillere, der ville fejre sejren med Prannoy.

Det gjorde ikke oplevelsen nemmere, men midt i skuffelsen og jublende indere, var der lidt at glæde sig over.

Viktor Axelsen og de andre danske holdkammerater ilede nemlig til og viste sig som sande holdkammerater med støtte, trøst og opbakkende ord.

»De var gode til lige at få lagt en arm på skulderen, sige 'kom igen' og rose mig for at gøre, hvad jeg kunne. Det var rart. Det var hårdt at stå derinde, da de stormede ind på banen, og jeg vidste, at det var slut, fortæller Gemke til TV 2 Sport efter det samlede semifinalenederlag på 2-3.

Første mand hos Gemke var Axelsen, der vandt sin individuelle kamp ganske sikkert 21-13, 21-13.

Han bebrejder på ingen måde Gemke nederlaget. »Det er holdet, der taber«, lyder det til TV 2 Sport.

Danmark var nået i semifinalen ved Thomas Cup, der er VM for hold, efter kvartfinalesejr over Korea, men må altså nøjes med bronze for tredje Thomas Cup-mesterskab i træk.