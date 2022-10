Lyt til artiklen

Viktor Axelsen er træt.

Træt af at snakke om den skade, der i den seneste tid har givet problemer for den danske verdensstjerne inden titelforsvaret ved Denmark Open, som begynder tirsdag.

For i weekenden har han fået kamptræning nok til at melde sig helt klar, og derfor er meldingen klar og kontant: Ikke mere snak om den skade.

Det siger han i et interview med TV 2 Sport.

»Jeg har fået noget kamptræning, og jeg har fået spillet nogle hele kampe og nogle hele sæt. Og det er gået ganske fint. Så jeg er klar til kamp og prøver at lægge skaden så meget bag mig som overhovedet muligt,« siger Viktor Axelsen til TV 2 SPORT mandag.

»Så nu gider vi ikke snakke mere om den, og nu fokuserer vi på at vinde nogle badmintonkampe.«

Den 28-årige fynbo, der for nylig blev far til sit andet barn, døjede med så store problemer i benet, at han ikke kunne løbe - og derfor heller ikke træne inden turneringen i hjembyen Odense.

Men fredag var han tilbage i træning og er altså nu helt klar - og han skal finde topformen frem fra start, da der venter en barsk modstander i Kunlavut Vitidsarn.

Hvis det navn er bekendt, så er det fordi Axelsen mødte Vitidsarn i VM-finalen for mindre end to måneder siden - her vandt danskeren som bekendt kampen og tog guldet.