I denne uge bliver der afholdt Denmark Open i Odense. En badmintonturnering af de helt store.

Og en af aftenens kampe stod mellem Viktor Axelsen – der også kommer fra Odense – og Lakshya Sen fra Indien.

Viktor Axelsen endte helt som ventet som kampens vinder og er nu klar til kvartfinalen i den prestigefyldte badmintonturnering.

Den undertippede inder spillede sin chance fra start, men blev trukket alvorligt rundt i manegen i andet sæt. Axelsen vandt med 21-15, 21-7.

Den danske OL-guldvinder skal nu op imod Lee Zii Jia fra Malaysia i en duel om en plads i semifinalen.

Kun i første halvdel af første sæt truede Sen med at give Axelsen kamp til stregen.

Han fulgte med til 12-12, men herefter skruede storfavoritten tempoet i vejret og efterlod aldrig tvivl om, hvem der skulle vinde sættet.

Efter sidebyttet virkede det nærmest, som om Lakshya Sen havde opgivet. Han fik ikke et ben til jorden og kom i en håndevending bagud med 0-9.

Med så stort et forspring var det en smal sag for Axelsen at cruise til en stensikker sejr.

Senere torsdag aften skal Danmarks næstbedste herresingle, Anders Antonsen, i aktion på gulvet i den fynske hovedstad.

Også Antonsen får indisk modstand i form af verdens nummer 28, Sameer Verma.

Denmark open har været spillet i Odense siden 2007, og skal efter planen afholdes i den fynske hovedstad helt frem til år 2026.

/ritzau/