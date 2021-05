Viktor Axelsen er træt. Rigtig træt endda.

For den 27-årige verdensstjerne har fået nok af vrede kommentarer på de sociale medier, og derfor langer han nu ud efter dem, han selv kalder for 'tastaturkrigere'.

Det sker i et opslag på danskerens Twitter-profil, hvor han svarer igen på den kritik, han er blevet mødt af, efter at have blandet sig i vaccinedebatten.

'Hey, tastaturkrigere, der mener, jeg er et kæmpe ego, der bare vil frem i køen. Jeg kommer højst sandsynligt til at have antistoffer indtil et godt stykke efter OL. Jeg kan i princippet være ligeglad, om jeg får vaccinen inden OL på nuværende tidspunkt,' indleder han opslaget.

27-årige Viktor Axelsen måtte trække sig fra EM-finalen efter at være blevet smittet med coronavirus. Foto: SERGEY DOLZHENKO Vis mere 27-årige Viktor Axelsen måtte trække sig fra EM-finalen efter at være blevet smittet med coronavirus. Foto: SERGEY DOLZHENKO

Årsagen til opslaget skal findes i Viktor Axelsens indblanding i debatten omkring, hvorvidt de danske OL-atleter skal frem i vaccinekøen og vaccineres inden OL i Tokyo.

En debat, den populære fynbo har været særdeles aktiv i de seneste uger, og mandag aften smed han så endnu mere brænde på 'tastaturkrigeres' bål, da han blev fragtet hjem fra EM i Kiev, Ukraine, i et privat ambulancefly.

Noget, han selv valgte at betale for, da han efter to positive coronatests havde udsigt til 13 dage i isolation i den ukrainske storby.

Beslutningen faldt flere folk for brystet, og med ønsket om at blive færdigvaccineret inden legene i Japan er det ikke ligefrem småting, den danske stjerne har måttet lægge øre til på de sociale medier.

'Men når vi i et land som Danmark ikke kan se meningen i at finde en måde at få atleter og stab, der står over for et OL, vaccineret, så bliver jeg træt,' skriver han videre i opslaget.

Over for B.T. understregede Viktor Axelsen tirsdag, at vaccinationen ikke skal være på bekostning af hverken sårbare borgere eller noget frontpersonale.

Derfor mener han da også, at debatten har taget en drejning og fået en opmærksomhed, den ikke var tiltænkt.

»Jeg har egentlig ikke haft brug for den opmærksomhed – jeg har bare gjort det for at give mig selv optimale betingelser for at kunne være en god badmintonspiller,« forklarede han tirsdag.