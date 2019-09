Han gik glip af sidste måneds badminton-VM på grund af en rygskade. Men Viktor Axelsen har under sin ufrivillige pause siden slutningen af maj ikke ligget på den lade side.

Således har han udover genoptræning brugt tid på at være med i etableringen af en digital medieplatform, der både skal være modvægt til de sociale medier og hjælpe unge badmintonfans med gode råd og indsigt, om for eksempel kost, træning og mentale udfordringer.

»Jeg er selv meget aktiv på de sociale medier, men jeg føler ofte de giver et overfladisk indtryk af tingene. Jeg vil gerne løfte de unge og gøre dem til gladere, klogere og større mennesker, men jeg synes tit resultatet er modsat på sociale medier.«

»Derfor har jeg nu engageret mig i at skabe et alternativ, der er lige så cool som Snap og Insta, men hvor vi kan dele viden og indsigt i stedet for bare glamour,« siger Viktor Axelsen.

Viktor Axelsen har ikke spillet kamp siden maj måned ved Sudirman Cup. Foto: WANG ZHAO Vis mere Viktor Axelsen har ikke spillet kamp siden maj måned ved Sudirman Cup. Foto: WANG ZHAO

Den nye medieplatform hedder Duckling og er blevet til i et globalt samarbejde mellem iværksættere, mediefolk og investorer. Den danske iværksætter og tidligere chefredaktør for Magnum Photos i New York, Bjarke Calvin, er adm. direktør og blandt investorerne er Joi Ito, der er direktør for MIT Medialab og som investor står bag blandt andet Twitter, Kickstarter og Slack.

Duckling lader brugerne dele såkaldt “hurtig viden”, og formatet er en række små visuelle kort med tekster, billeder samt videoklip i stil med historier på Instagram eller Snapchat. Men her hører ligheden så også op:

»Ducklings mission er at gøre mennesker mere indsigtsfulde ved at lade dem dele hurtig viden med hinanden. De eksisterende sociale mediers mission er at sælge annoncer på baggrund af folks data, og dermed reducere brugerne til et produkt, der går til højstbydende. I deres optik er mennesker i bund og grund ligegyldige trods flotte statements om det modsatte, og det har vi debatteret i årevis. Men først med Duckling kommer der et klart alternativ,« siger Bjarke Calvin.

Ifølge Viktor Axelsens manager, Henrik Axelsen, vil den tidligere verdensmester i herresingle gøre comeback ved China Open 17. til 22. september.

»Viktor træner optimalt, og tager afsted til Kina om en uge,« siger Henrik Axelsen.