Tingene spiller langtfra optimalt for Viktor Axelsen i øjeblikket.

I sidste uge røg den 25-årige danske badmintonspiller ud i første kamp ved China Open mod japaneren Kanta Tsuneyama, og torsdag ved Korea Open tabte han i anden runde 18-21, 16-21 til Lee Zii Jia fra Malaysia.

Den sportslige nedtur er dybt bekymrende. De svigtende resultater betyder nemlig, at hans deltagelse ved næste sommers olympiske lege i Tokyo reelt set er i fare:

På det internationale badmintons senest opdaterede 'race to Tokyo'-kvalifikationsliste er han blot rangeret som femtebedste danske herresinglespiller, hvoraf kun to kommer med, hvis de vel at mærke begge er placeret i top-16.

Den danske badmintonspiller Viktor Axelsen. Foto: WANG ZHAO Vis mere Den danske badmintonspiller Viktor Axelsen. Foto: WANG ZHAO

Årsagen til Viktor Axelsens problemer skyldes primært, at han i sommer har været hårdt plaget af astma og rygsmerter, der har tvunget ham til afbud til en række Super Series-turneringer samt VM.

Landstræner Kenneth Jonassen så med fra sidelinjen, da Viktor Axelsen røg ud af Korea Open.

»Det vigtige for Viktor i denne periode er, at han holder fokus på den proces, han efter en lang pause befinder sig i,« siger Kenneth Jonassen på en skrattende telefonforbindelse fra Incheon i Sydkorea til B.T. og tilføjer:

»Heldigvis mærker han ikke længere noget til den skade, der har plaget ham. Det er positivt. Og det er ligeledes dejligt, at han i forhold til sidste uge i Kina har lagt nogle spillemæssige elementer til sit spil. At det så ikke fører til sejr over Lee, er selvfølgelig ærgerligt, men vi vælger at bruge det konstruktivt til at vise, hvad der frem mod næste turnering om 14 dage skal arbejdes på. Når de elementer – teknisk og tempomæssigt – er kommet med, har vi Viktor tættere tilbage på hans oprindelige niveau.«

Kenneth Jonassen er dog ikke specielt bekymret for, at Viktor Axelsen, der ved OL 2016 i Rio de Janeiro erobrede bronze, kommer til at gå glip af OL 2020.

»Her og nu handler det om at arbejde så stenhårdt, at Viktors topniveau kommer tilbage. Lykkes det, har han alle muligheder for at sikre sig adgangsbillet. Vi er trods alt heldige med, at der er masser af turneringer at spille, inden OL-kvalifikationen er slut i forsommeren næste år,« siger Kenneth Jonassen.

I kvalifikationsperioden fra maj 2019 og 12 måneder frem tæller de bedste resultater fra 10 turneringer.

»Før jul ligger der seks-syv turneringer, han kan deltage i, mens der i foråret er op mod 10. For mig handler det mest om at få ham tilbage på sit gamle niveau. Lykkes det, er jeg sikker på, at resultaterne nok skal komme. Lad mig sige det sådan, at jeg ikke er specielt bekymret. Det klassiske på nuværende tidspunkt ville være at gå i panik. Med alt fra mellem 15 og 17 turneringer tilbage er der slet ingen grund til det. Jeg tror på mulighederne,« siger Kenneth Jonassen, der vurderer, at det danske hold ved OL 2020 i Tokyo kommer til at bestå af op mod 10 spillere.